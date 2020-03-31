前台灣微軟總經理邵光華 證實加入帶領Google Cloud業務

在昨日 (3/30)向媒體提供如何藉由G Suite彙整遠距工作資源，藉此在疫情影響中維持辦公效率的新聞資訊中，Google同時也「對外證實」由前任台灣微軟總經理邵光華擔任Google Cloud台灣總經理。

邵光華擔任Google Cloud台灣總經理之前，曾在2014年接任台灣微軟總經理職位，直到2017年在微軟組織重整時離開。而在更早之前，邵光華曾在IBM擔任全球企業諮詢服務部大中華區資深合夥人，主要負責通訊、能源和媒體產業的諮詢服務，並且帶領應用管理團隊，負責跨產業的應用諮詢和應用管理服務業務，同時也協助推動IBM於中國市場雲端運算業務發展。

由於邵光華早期曾在美國AT&T、Cisco、Nokia、Nokia Siemens (現為Nokia Networks)網通相關產業任職，同時也有賽門鐵克等公司任職經歷，因此目前加入Google Cloud團隊，並且帶領台灣地區團隊，預期能進一步推動台灣雲端運算業務發展。

日前Google宣布台灣「第一號員工」簡立峰退休消息，當時便說明簡立峰原本職務將轉為多位主管制 (Multiple Site Lead Model)形式營運，分別由新任台灣總經理林雅芳在內多名主管共同負責Google於台灣地區整體營運規劃及重要決策。

此次「對外證實」由邵光華擔任Google Cloud台灣總經理，並且接手原本由北亞區總經理李孔源暫時管理台灣團隊業務，更代表邵光華將與台灣總經理林雅芳共同分工職掌Google在台業務發展。

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