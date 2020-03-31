快訊

「機場接待」染疫 蘇貞昌：從不知道有這種人在服務

超越伊波拉的威脅危機？烏干達防疫鎖國中

能打237,823年視訊電話！雲端儲存公司BackBlaze硬碟總容量突破1EB

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：BackBlaze
圖片及資料來源：BackBlaze

圖片及資料來源：BackBlaze
圖片及資料來源：BackBlaze

每一季都會公布 HDD 機械式硬碟故障率排行榜的雲端儲存公司 BackBlaze 日前宣布公司儲存總容量突破了 1EB 容量的里程碑！

EB 這個儲存單位是很遙遠、很陌生的存在，畢竟在生活中常聽到的儲存空間大多以 GB 、 TB 為主，但 EB 到底有多大呢？根據 BackBlaze 推算 1EB 如果換算成傳輸量，大約能能撥打 237,823 年的視訊電話，這實在令人難以想像！

依照硬碟容量計算，1EB 相當於 1,000PB ＝ 1,000,000TB ＝ 1,000,000,000GB ＝ 1,000,000,000,000MB 。

如果以數字解釋還是很難想像的話，BackBlaze 以太陽系九大行星舉例，常聽到的 1GB 大小如果是地球的話，EB 容量則是相當於太陽的大小。

如果是 1EB 的傳輸量要用來撥打視訊電話的話，那可能需要 237,823年才能用完。再以台灣公布 2018 年國人平均壽命為 80.7 歲計算，237,823 年可提供 2,947 人從出生開始撥打視訊電話到死亡。

至於 1EB 容量到底使用了多少個硬碟呢？根據 BackBlaze 2019 Q4 統計資料，公司使用中的硬碟達 122,658 個，這些硬碟的容量從 4TB 起跳，最高達 14TB，品牌包括 Toshiba、HGST、Seagate、WD …等品牌。

圖片及資料來源：BackBlaze
圖片及資料來源：BackBlaze

圖片及資料來源：BackBlaze

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 太陽系

延伸閱讀

PS5對上Xbox Series X！遊戲讀取速度PK畫面效能表現 誰更值得入手？

佐藤健「視訊電話」超寵粉！台灣粉絲萬中選一被男神Call Out

5G、遊戲機照亮NAND前景

三星量產業界最快eUFS 3.1行動儲存晶片

相關新聞

能打237,823年視訊電話！雲端儲存公司BackBlaze硬碟總容量突破1EB

每一季都會公布 HDD 機械式硬碟故障率排行榜的雲端儲存公司 BackBlaze 日前宣布公司儲存總容量突破了 1EB 容量的里程碑！

可設定車內溫度！Uber在台推「菁英Plus」 可選寬敞車輛、不與司機對話

Uber昨日 (3/30)在台宣布，率先在大台北地區推出全新乘車選項「菁英Plus」，讓使用者能選擇更寬敞、舒適的車內空間，甚至可以搭車前預先設定車內溫度，以及司機對話選項。

前台灣微軟總經理邵光華 證實加入帶領Google Cloud業務

在昨日 (3/30)向媒體提供如何藉由G Suite彙整遠距工作資源，藉此在疫情影響中維持辦公效率的新聞資訊中，Google同時也「對外證實」由前任台灣微軟總經理邵光華擔任Google Cloud台灣總經理。

疫情在走MWC要有？明年西班牙盛會得去的四個理由

通訊業者年度盛事世界行動通訊大會（MWC），今年因新冠肺炎，主辦單位GSMA首度取消。而原定在MWC展期舉行的新機發表，則紛紛改成了線上發表。既然發表會可以透過線上，超越時間與空間限制，明年3月的MWC還值得參加嗎？

美國境內旅遊、運輸企業因疫情大受影響 但IT基礎架構與金融服務仍積極徵才

新型冠狀病毒疫情擴大下，幾乎不少企業行號都開始受到影響，除了要求員工除了少數必需回辦公室工作情況，盡量維持在家遠距工作，不少公司已經開始暫停對外招募人才，甚至出現裁員情況。

FCC暫時開放美國境內5.9GHz頻段資源 協助偏遠農村進行抗疫

為了協助美國境內更多偏遠農村地區進行抗疫，美國聯邦通信委員會 (FCC)稍早同意臨時開放原本規劃用於車輛通訊使用的5.9GHz頻段，讓更多遠程醫療、遠端學習應用，或是遠距工作需求能以此連接，避免遠本網路頻寬無法負荷近期增加的龐大連網需求。

傳美國政府將進一步限制向華為晶片產品發展 台積電可能直接受影響

路透新聞報導指稱，美國政府已經準備透過新規範限制華為晶片產品發展，而可能直接受到衝擊的會是台積電。

WHO與遊戲大廠合作 推在家遊戲防疫

WHO與遊戲大廠合作推出防疫娛樂活動！WHO近日宣布，要與亞馬遜、暴雪、星佳等遊戲大廠合作，利用遊戲推廣「保持社交距離」的防疫措施，讓大家留在家裡打電動。雖然WHO曾在2019年認定打電玩成癮也是疾病，曾引發遊戲廠商不滿，但此次WHO反而希望透過這些遊戲大廠的高人氣推廣防疫概念。

微軟收購Affirmed Networks 擴大布局邊緣運算與5G網路佈署應用

微軟稍早宣布收購Affirmed Networks，預期藉此布局5G網路佈署應用，並且擴展邊緣運算業務。

Google將暫停今年度的愚人節內容規劃 再捐助8億美元抗疫

基於新型冠狀病毒疫情影響考量，Google內部確認取消今年度的愚人節玩笑內容，同時也希望各個團隊告知所有成員，避免在這個緊張時刻造成不必要影響。

華為計畫今年額外增加58億美元研發預算 今年總累積預算將超過200億美元

華為計畫將今年度的研發預算額外增加58億美元，使得總累積研發經費額度超過200億美元規模。

HP向投資者建議別將時間等資源浪費在全錄收購討論

3月初再以被低估市值為由，拒絕全錄以提高為近350億美元價格收購提議之後，HP稍早向投資者發出聲明，強調在當前面臨新型冠狀病毒影響，若接受全錄收購要約將面臨複雜公司合併所產生「災難」，因此認為不應將目前寶貴時間、人力等資源放在是否接受全錄收購的討論上。

熱門新聞

待在家太無聊？ 透過Google搜尋把家中變成AR虛擬動物園

前台灣微軟總經理邵光華 證實加入帶領Google Cloud業務

LINE客製貼圖再進化 新推出「訊息貼圖」最多可放100字

取代原本Office 365 微軟揭曉全新Microsoft 365訂閱式服務

Zoom iOS App被踢爆擅自與Facebook分享使用者隱私 官方緊急宣布更新

華為揭曉效能對比S855的Kirin 820 5G 同樣來自台積電7nm製程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。