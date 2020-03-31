能打237,823年視訊電話！雲端儲存公司BackBlaze硬碟總容量突破1EB

圖片及資料來源：BackBlaze

每一季都會公布 HDD 機械式硬碟故障率排行榜的雲端儲存公司 BackBlaze 日前宣布公司儲存總容量突破了 1EB 容量的里程碑！

EB 這個儲存單位是很遙遠、很陌生的存在，畢竟在生活中常聽到的儲存空間大多以 GB 、 TB 為主，但 EB 到底有多大呢？根據 BackBlaze 推算 1EB 如果換算成傳輸量，大約能能撥打 237,823 年的視訊電話，這實在令人難以想像！

依照硬碟容量計算，1EB 相當於 1,000PB ＝ 1,000,000TB ＝ 1,000,000,000GB ＝ 1,000,000,000,000MB 。

如果以數字解釋還是很難想像的話，BackBlaze 以太陽系九大行星舉例，常聽到的 1GB 大小如果是地球的話，EB 容量則是相當於太陽的大小。

如果是 1EB 的傳輸量要用來撥打視訊電話的話，那可能需要 237,823年才能用完。再以台灣公布 2018 年國人平均壽命為 80.7 歲計算，237,823 年可提供 2,947 人從出生開始撥打視訊電話到死亡。

至於 1EB 容量到底使用了多少個硬碟呢？根據 BackBlaze 2019 Q4 統計資料，公司使用中的硬碟達 122,658 個，這些硬碟的容量從 4TB 起跳，最高達 14TB，品牌包括 Toshiba、HGST、Seagate、WD …等品牌。

圖片及資料來源：BackBlaze

圖片及資料來源：BackBlaze

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》