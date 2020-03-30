美國境內旅遊、運輸企業因疫情大受影響 但IT基礎架構與金融服務仍積極徵才

新型冠狀病毒疫情擴大下，幾乎不少企業行號都開始受到影響，除了要求員工除了少數必需回辦公室工作情況，盡量維持在家遠距工作，不少公司已經開始暫停對外招募人才，甚至出現裁員情況。

依照市調機構Candor公布統計數據，顯示美國境內企業在新型冠狀病毒疫情影響期間對外招募人才情況，與旅遊及運輸相關企業不僅對外停止招人，甚至還出現明顯裁員情況。

而IT基礎架構相關企業雖然同樣出現明顯停止招人情況，同時也有裁員情況，但卻還是持續對外招募人才，同樣情況也發生在金融服務相關企業，或許意味這些公司將部分職缺招人計畫暫停，但是額外招募更多用於維護、建置全新架構與服務的人力，例如像近期有大量人力需求的遠距工作服務，或是網路線上交易需求等技術人才。

例如目前有不少人使用的Zoom便擴大人才招募，而包含Twitch、Twitter、Twilio、Roblox、TikTok、Qualcomm、PUBG、Paypal、Palantir、NVIDIA、Northrop Grumman、Medtronic、Lockheed Martin、eBay、Doordash、DocuSign，以及亞馬遜在內科技、遊戲娛樂與網通相關企業都還是持續對外招募人力。

但是在旅遊及運輸相關企業就面臨不少疫情影響衝擊，包含Kayak、Kayak與Booking.com在內旅遊預訂服務企業都已經暫停招募人力，而Uber及Lyft在內共享運輸服務也同樣暫停招募新職缺，但既有職缺則依然會對外招募人力，至於Bird、Expedia、Sonder、Mondee與Knotel在內企業則確定會有裁員計畫。

其他方面，包含LinkedIn、Indeed與GlaSSDoor在內人力資源相關服務企業也同樣暫停招募新人，而諸如諮詢顧問公司、汽車產業相關企業，目前也因為疫情影響停止對外招募。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》