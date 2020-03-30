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FCC暫時開放美國境內5.9GHz頻段資源 協助偏遠農村進行抗疫

聯合新聞網 / 楊又肇

為了協助美國境內更多偏遠農村地區進行抗疫，美國聯邦通信委員會 (FCC)稍早同意臨時開放原本規劃用於車輛通訊使用的5.9GHz頻段，讓更多遠程醫療、遠端學習應用，或是遠距工作需求能以此連接，避免遠本網路頻寬無法負荷近期增加的龐大連網需求。

美國境內5.9GHz頻段，最早是在1999年規劃提供車輛通訊使用，實際頻段介於5.850GHz-5.925GHz之間，但由於美國交通運輸部在推動車輛通訊應用進度緩慢，因此在去年底將原本規劃用於車輛短距通訊 (DSRC)使用的75MHz頻寬再次拆分，其中30MHz頻寬分配用於運輸與車輛安全，其餘45MHz頻寬則作為無需授權使用的空白頻譜。

而用於運輸與車輛安全的30MHz頻寬，其中位於5.905GHz-5.925GHz之間的20MHz頻寬，主要用於Qualcomm提出的C-V2X車載通訊技術，其餘10MHz頻寬則尚未決定是否同樣提供C-V2X車載通訊技術使用，或是保留給既有車輛短距通訊。

此次暫時開放5.9GHz頻段資源，並且先以60天使用期為限，最主要是因應近期新型冠狀病毒疫情影響，使得越來越多人必須在家自主管理身體健康，同時也面臨必須在家上課、遠距工作，甚至因為長時間在家更讓網路使用流量驟增，因此原本位於偏遠農村的有限網路資源，將面臨無法負擔突然增加的網路吞吐流量情況。

因此，美國聯邦通信委員會才會決定暫時開放使用5.9GHz頻段資源，藉此讓更多偏遠農村地區使用者能維持原本網路存取需求，並且能維持穩定連接使用效率。目前總計達33個提供網路連接服務的電信業者獲准使用5.9GHz頻段資源，並且讓位於美國境內數十個州境內偏遠農村地區網路能穩定維持運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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