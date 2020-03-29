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WHO與遊戲大廠合作 推在家遊戲防疫

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
WHO因應疫情與遊戲大廠合作，推廣在家玩遊戲、保持社交距離的活動。（Photo by Lyncconf Games on Flickr under C.C License）
WHO因應疫情與遊戲大廠合作，推廣在家玩遊戲、保持社交距離的活動。（Photo by Lyncconf Games on Flickr under C.C License）

WHO與遊戲大廠合作推出防疫娛樂活動！WHO近日宣布，要與亞馬遜、暴雪、星佳等遊戲大廠合作，利用遊戲推廣「保持社交距離」的防疫措施，讓大家留在家裡打電動。雖然WHO曾在2019年認定打電玩成癮也是疾病，曾引發遊戲廠商不滿，但此次WHO反而希望透過這些遊戲大廠的高人氣推廣防疫概念。

用戶多有利推廣

根據《VentureBeat》報導，WHO與遊戲當場近日推出一個名為「#PlayApartTogether」的活動，希望這些遊戲廠商可以趁疫情推出大型活動，如限定角色抽卡、特定慶典等方式，讓大家可以增加在家玩遊戲的比例，順便透過遊戲推廣「保持社交距離（Social Distancing）」的觀念，由於參與的廠商潛藏的用戶量達到數十億人，也讓WHO認為效果不小。

不過，這對WHO來說也是態度上的大轉彎，《紐約時報》報導中提到，2019年WHO有宣告一系列的新興疾病，除了大家關注的過勞之外，遊戲成癮也被納入WHO的疾病指引中，雖然引發遊戲廠商不滿，不過當時大家也對遊戲成癮的議題有許多關注。

遵守防疫指引

美國駐WHO代表錢柏斯則認為，他希望各界都可以幫助WHO防疫，也當然包括電動界，因此這一系列的合作，除了讓大家保持距離以外，遊戲裡面也會教大家玩遊戲前如何清潔手部等防疫措施，或許這樣讓大家反而有更多誘因待在家裡，可以更有效控制疫情也說不定。

知名遊戲公司暴雪的總裁柯提克興奮表示，遊戲是遠距交流最好的平台，他們很開心能夠加入這個計畫，協助防疫。Glu遊戲的執行長艾爾則說，遊戲除了可以娛樂身心，也可以幫助遇到困難的人度過難關，在遊戲開始前，請大家遵守WHO的防疫指引，就可以安心在家、少出門。

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WHO 疫情

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