微軟收購Affirmed Networks 擴大布局邊緣運算與5G網路佈署應用

微軟稍早宣布收購Affirmed Networks，預期藉此布局5G網路佈署應用，並且擴展邊緣運算業務。

在此之前，Affirmed Networks已經累積籌集1.55億美元，並且與包含AT&T、Orange、Vodafone、Telus、Turkcell與STC在內超過100家電信業者合作，並且提供虛擬化運作的雲原生 (cloud native)網路解決方案。

微軟在此之前已經積極佈署雲端網路業務，並且持續擴展其邊緣運算應用，同時也與電信業者持續合作，希望藉此提高Azure雲端服務在市場應用導入比例。而此次收購Affirmed Networks，則預期藉由虛擬化雲原生架構，讓Azure在邊緣運算、電信服務網路應用有更多層面結合。

而微軟方面並未透露此次收購價格，但從Affirmed Networks先前累積籌集資金規模來看，預期會以更高金額進行收購。

依照微軟表示，此次收購Affirmed Networks將能協助更多電信業者佈署更安全、穩定的5G網路連接環境，進而擴展更大範圍的邊緣運算應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》