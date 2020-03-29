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Google將暫停今年度的愚人節內容規劃 再捐助8億美元抗疫

聯合新聞網 / 楊又肇

雞徐新型冠狀病毒疫情影響考量，Google內部確認取消今年度的愚人節玩笑內容，同時也希望各個團隊告知所有成員，避免在這個緊張時刻造成不必要影響。

依照Google行銷長Lorraine Twohill於內部信件說明表示，基於公司宗旨是透過合適服務協助眾人，雖然過往每年愚人節都會透過不同點子向眾人開玩笑，但今年由於疫情影響之下，希望減少眾人被愚弄的緊張氣氛，並且尊重投入對抗新型冠狀病毒疫情的工作人員心情。

不過，由於目前Google團隊成員規模龐大，Lorraine Twohill也呼籲各個團隊告知所有成員此項說明，避免部分原本規劃的愚人節內容不慎在4月1日上線，要求必須暫停任何內部策劃，或是與外部合作的愚人節項目內容。

在Google宣佈暫停今年的愚人節規劃內容後，預期其他業者也會跟進暫停今年度的愚人節內容。

而為了進一步協助抗疫，Google稍早也由執行長Sundar Pichai宣布將由公司捐贈8億美元金額與廣告資源，藉此減緩美國境內中小型企業在此次疫情受到影響，同時也希望協助宣導新型冠狀病毒防疫內容。

在8億美元捐款中，其中2億美元將用於協助非營利組織與金融機構，藉此使其能向中小型企業提供融資，同時也透過Google.org部門提供1500萬美元捐款作為防疫使用。

在廣告部分則提供價值2.5億美元廣告項目，讓世界衛生組織及全球100多個政府機構能以此傳遞防疫相關資訊，另外更向持有有效Google帳戶的中小型企業提供總值3.4億美元的Google廣告積分，提供今年內投放廣告使用。

另外，Google也將向社區組織提供總值達2000萬美元的廣告贈款，使其可向在地小型企業提供救濟金等資源，協助渡過疫情影響困境。

至於針對研究新型冠狀病毒部分，Google更向相關研究機構提供可使用其雲端運算資源的Google Cloud費用。

同時，Google也表示目前正與長期合作供應鏈與合作夥伴Magid Glove＆Safety合作，預計在未來幾週內生產200-300萬個口罩，並且將捐給美國疾病管制與預防中心基金會使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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