華為計畫今年額外增加58億美元研發預算 今年總累積預算將超過200億美元

華為計畫將今年度的研發預算額外增加58億美元，使得總累積研發經費額度超過200億美元規模。

依照華為先前公佈說法，每年會將20-30%比例研發預算用於創新研究，而70%比例用於產品研發，同時近年來的每年研發預算逐步增加至100-200億美元規模，並且強調在全球各地區累積取得眾多技術專利。

目前除了三星、Google、通用汽車等業者在研發預算累積投入超過千億美元規模，華為也在2018年在研究預算累積超過千億美元，同時在研發投入規模更標榜超過微軟、蘋果及Intel等業者，本身不僅在網通裝置、伺服器，以及面向一般消費者的手機、平板、筆電或穿戴裝置，更強調本身在自製處理器、硬體設計與軟體開發都有相當競爭能力。

在日前持續受到中美貿易戰影響，而近期也受到新型冠狀病毒疫情影響，華為創辦人任正非便說明目前公司發展優勢已經不受美國技術打壓影響，並且說明已經做好萬全準備，即便預期華為在今年僅會有10%左右增長表現，但實際上並不擔心，更預期會在2021年有更顯著成長。

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