HP向投資者建議別將時間等資源浪費在全錄收購討論

3月初再以被低估市值為由，拒絕全錄以提高為近350億美元價格收購提議之後，HP稍早向投資者發出聲明，強調在當前面臨新型冠狀病毒影響，若接受全錄收購要約將面臨複雜公司合併所產生「災難」，因此認為不應將目前寶貴時間、人力等資源放在是否接受全錄收購的討論上。

在此之前，HP董事會主席Chip Bergh便認為依照全錄現行營運狀況，強行收購HP之後勢必會造成鉅額債務負擔，甚至造成雙方公司品牌更大影響，因此認為將無法為投資者帶來更大利益，甚至更使此項收購提議顯得不切實際。

而在目前疫情影響之下，顯然將會讓上述預期狀況變得更加險峻，因此呼籲投資者目前不要把時間等資源放在討論是否接受全錄收購提議。

由於全錄先前計畫藉由提名撤換HP董事會成員，並且期望從內部發起敵意收購，使得HP後續藉由「毒藥策略」，透過增加股東配股提高本身被收購難度方式，使得全錄進行的敵意收購停緩。

全錄原訂以每股22美元價格向HP提出收購要約，後續更增加為每股24美元報價，目前預期以總計總值近350億美元價格提議收購HP，但後者依然認為前者低估其市值表現。

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