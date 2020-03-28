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去年才宣布合併…Sony再將全新事業部門獨立成子公司

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布將影像產品、家電影音與行動通訊事業部合併，並且成立全新消費電子產品與解決方案事業部 (Electronics Products & Solutions Business,EP&S)，由先前接手帶領Sony Mobile，同時兼任帶領儲存媒體事業部門的石塚茂樹擔任負責人。而在稍早公告消息裡，Sony則是宣布再將消費電子產品與解決方案事業部拆分獨立，另外成立全新Sony電子公司，將由石塚茂樹擔任全新獨立公司執行長，而副執行長則由原本家用娛樂與聲音事業部負責人高木一郎擔任。

此項調整預計從4月1日生效，亦即從Sony全新財年開始進行組織與人事調整。

將原本消費電子產品與解決方案事業部獨立，並且以全新Sony電子公司獨立營運，意味Sony將使旗下包含影像產品、家電影音產品，以及包含行動產品能有更大發展彈性，同時相關財務運作也能維持獨立。

在此次組織異動之下，包含原本影像事業、家電影音事業與行動產品事業都會採用全新名稱繼續發展，同時在獨立成為子公司運作之後，Sony預期將能讓原本消費電子產品與解決方案事業項目能有更高整合營運，同時也能發揮更大產品創造力。

但在獨立成為子公司之後，不僅意味Sony電子公司必須自行承擔所有旗下產品研發、銷售，以及背後包含採購、生產、物流相關業務事項，同時也必須自行負責所有資金盈虧，但另一方面確實能有更高產品整合互通效益。

從今年初對外發表的Xepria 1 II與Xperia PRO兩款產品設計，其實就發揮消費電子產品與解決方案事業旗下產品資源，並且透過手機形式呈現Sony所有技術力，預期未來將會有更多技術整合產品對外公佈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 Sony Xperia

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