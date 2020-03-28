Airbnb推動全球計畫 向第一線抗疫人員提供免費住宿

先前因應新型冠狀病毒病毒疫情調整住房預約條款，Airbnb稍早再宣布提出最新全球計劃，將針對對抗新型冠狀病毒疫情的工作人員免費提供安全便利的住宿資源，藉此協助全球超過10萬名醫療、救護和第一線急救人員。

因應不同國家與地區情況與法規差異，Airbnb表示將會持續尋求與各地區政府機構、民間單位合作，藉由推動此項全球計畫協助更多在第一線投入抗疫的工作人員。

此項計劃是以Airbnb位於義大利及法國啟動試點為基礎，提供醫師、護理師、照護人員與其他醫療人員可就近獲得免費住宿資源，進而在抗疫期間獲得適當休息。目前Airbnb社群已有不少房東積極響應此項計畫，總計吸引近6000位房東參與提供免費住宿房源。

Airbnb將積極與各個商業夥伴、非營利組織、政府單位與緊急管理機構合作，協助醫護與相關抗疫人員尋找房源。而Airbnb房東可自由選擇是否參與此計劃，同時也能選擇是否免費提供房源，並且將房源刊登於Open Homes計劃平台供人選擇使用。

Open Homes計劃從2012年開始推行，目的在於協助需要幫助的人提供免費住宿，若房東無法免費提供房源，Airbnb仍會免除所有服務費用。

而針對有較高機會接觸新型冠狀病毒的醫護與前線急救人員提供合適住所，Airbnb也表示將以更全面預防措施與更嚴格的安全標準看待，因此分別與專家、政府官員合作，讓參與這項計劃的房東提供房源，可符合地方、中央政府部門及美國疾病預防與控制中心 (CDC)要求，其中包含加強清潔、與房客保持適當社交距離，同時每次出租必須相隔72小時等。

此外，Airbnb也會與已經招募數千名醫護人員對抗疫情的專業機構合作，並且推出捐款功能，協助醫護人員進行關鍵工作時獲得更多住宿，同時所有收益都會直接捐給非營利組織，藉此支援新型冠狀病毒救災工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》