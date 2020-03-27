「聽」報時代來臨！紐約時報收購提供以真人聲音讀報服務Audm

紐約時報稍早宣布收購可將新聞文字內容轉為聲音呈現的新創公司Audm，或許未來將以其技術讓線上新聞內容「閱讀」變得更加有趣。

由Ryan Wegner與Christian Brink共同創立，2017年透過Y Combinator新創加速器孵化發展的Audm，本身服務主要是透過旗下app將新聞文字內容轉化為聲音播報。而跟其他諸如Pocket、Instapaper服務不同之處，Audm服務透過專業配音員的聲音講述內容，而非透過電腦合成聲音播報，因此更能吸引眾人下載使用。

過去與Audm合作的內容業者，包含Wired、大西洋、君子雜誌、哈潑時尚、紐約書評、ProPublica、倫敦書評、戶外探索、BuzzFeed News、浮華世界、紐約客、紐約、滾石、德克薩斯月刊等，而Audm也曾與紐約時報合作，但合作範圍相當有限。

而在此次收購之後，未來Audm旗下技術將會開始應用在紐約時報內容，例如協助視力不佳的閱讀者透過聲音播報方式了解新聞動態，或是近期新型冠狀病毒疫情相關資訊，同時也預期會應用在紐約時報更多內容。

目前Audm兩名創辦人Ryan Wegner與Christian Brink都已經加入成為紐約時報團隊成員，但目前Audm服務依然可維持獨立運作，甚至服務對象更包含紐約時報與其他內容業者，意味紐約時報暫未有計畫獨佔Audm旗下技術，而是會以技術授權收費方式與其他內容業者繼續合作。

由於手機與行動網路逐漸普及，越來越多人會透過耳機以聆聽方式「閱讀」新聞，而藉由整合讀報功能，將可讓內容業者省去額外製作Podcast流程，直接就能以現有內容資源讓使用者在移動過程聆聽，而不見得一定要用眼睛直盯著螢幕觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》