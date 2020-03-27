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HP預告：將推出全新世代的虛擬實境頭戴裝置
去年宣布更新對應微軟Windows MR的虛擬實境頭戴裝置Reverb之後，HP稍早再次透露與Valve技術合作，預計推出全新世代的虛擬實境頭戴裝置。
從預告影像猜測，新款虛擬實境頭戴裝置或許與Reverb造型相似，但有可能會在Reverb基礎規格上強化。
而從Reverb目前每眼對應顯示解析度已經高達2160 x 2160，新款虛擬實境頭戴裝置是否也會有更進一步提昇，或是在其他定位系統進行強化，依然要等HP日後揭曉才能確定。
目前除了HP，包含HTC、Oculus VR在內業者依然持續投入推動虛擬實境應用，同時包含微軟在內合作業者也同樣在虛擬實境技術投入布局，而蘋果方面則是認為擴增實境將有更大發展潛能，至於Qualcomm方面則是綜合不同虛擬視覺應用需求，提出混合實境的使用體驗，同時也認為虛擬視覺應用未來將會往更多層面的虛擬化應用發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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