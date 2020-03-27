HP預告：將推出全新世代的虛擬實境頭戴裝置

南韓「N號房」事件越來越被國際媒體關注，而其中「博士房」的主嫌，暱稱為「博士」的趙如彬今天上午在移送時，摘下口罩以真面目回應：「謝謝你們，讓我停下這無法停止的惡魔人生。」而在此同時，韓國警方正積極追查「N號房」的會員，也讓大批曾經看過這些內容的網民開始緊張起來。

2020-03-25 16:20