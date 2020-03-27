Alphabet熱氣球網路服務 終於在肯亞地區獲准開通

去年夏天獲得肯亞政府批准在地測試之後，Alphabet旗下熱氣球網路服務公司Loon終於再次獲准於肯亞地區提供網路服務。

依照Loon說明，預計在肯亞地區提供的熱氣球網路服務將與當地電信業者Telkom Kenya合作，將可讓更多肯亞境內難以建置網路資源的偏遠地區，同樣也能享有便利的4G LTE網路連接服務，甚至也有利於當地經濟推動，或是協助更多動物保育需求使用，例如建立盜獵防治系統，或是用於動物相關研究追蹤。

Loon其實在2018年就已經與Telkom Kenya簽訂合作，但直到去年夏季才獲准在肯亞境內進行測試，而在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，肯亞政府希望能借助網路傳播便利特性，因此加快批准Loon此項網路業務推行許可，預期讓境內民眾可以更快透過網路知曉新型冠壯病毒疫情目前影響，以及相關應對防疫辦法。

目前肯亞境內民眾將可在近期內使用此項熱氣球網路服務，Loon方面將會直接將現有連網熱氣球調撥至肯亞上空，同時也預期會從美國境內投放更多連網熱氣球。由於必須配合20公里高度的平流層氣流飛往肯亞，因此在必須花費幾個星期的飛行時間下，理論上是不會發生夾帶新型冠狀病毒造成更大影響情況。

同時，Loon執行長Alastair Westgarth也透露目前公司同樣受到新型冠狀病毒疫情影響，部分工作運作人力也面臨限制，同時也無法進行跨國人力調度，而不少需要跨國完成事務也面臨停擺，但強調此次與肯亞政府、Telkom Kenya的合作是在很早之前就已經建立，因此依然能在此波疫情中順利推動服務。

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