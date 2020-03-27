阿里巴巴擴大布局C2M 讓消費者直接向工廠下單

阿里巴巴旗下淘寶宣布，將進一步提昇其C2M (Customer to Manufactory，顧客對工廠)市場戰略，藉由推出「淘寶特價版」app，讓消費者能透過線上電商平台向傳統製造業、生產工廠，或是相關產業鏈直接下單訂購，藉此創造更多產品銷售機會與效率。

依照阿里巴巴集團副總裁暨淘寶C2M事業部總經理汪海表示，淘寶C2M市場戰略目標希望能在未來三年協助1000個產業鏈工廠升級為產值破億的「超級工廠」，並且讓這些產業鏈企業創造100億筆新訂單，進而在中國打造10個產值超過人民幣100億元的數位化「產業鏈集群」。

過去淘寶就曾藉由「天天特賣」及「聚划算」等業務發展，讓合作生產工廠與產業鏈能直接透過淘寶數位化智慧製造系統，精準洞察市場需求，進而進行更有效率的產品生產模式。

例如位於中山的小家電、位於東莞的數位電子產品、位於順德的家具、位於汕頭的玩具製造、位於諸暨的襪子產業，或是位於台州的母嬰產品等多個中國製造業產業鏈，目前已有超過3000個生產工廠採用數位智慧製造系統，讓生產工廠能在了解市場真實需求下，更有效率生產產品。

而此次推出「淘寶特價版」app，更進一步讓消費者透過淘寶電商平台，直接向傳統製造業、生產工廠，或是相關產業鏈直接下單訂購產品，免去過往中間必須透過經銷商、代理商等銷售流程，更能直接了解真實市場購買需求，不僅能讓產品製作生產更有效率，同時也能讓產品銷售流程簡化，並且改善過往供貨及庫存問題，甚至能依據市場需求快速調整產品生產模式。

目前C2M產品已經成為中國境內銷售趨勢，從去年淘寶618活動期間，光是透過C2M產業鏈產生訂單就達4.2億筆，同時去年天貓雙11當日，透過C2M產業鏈完成訂單更達1.7億筆，另外在今年淘寶38節期間，C2M產業鏈產品銷售訂單量更比去年同期增加370%。

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