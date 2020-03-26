訪談／GoShare透過四個「E」 解決「端到端」需求

從去年8月下旬率先在桃園市地區啟用，隨後也進駐台北市使用的電動車共享使用服務GoShare，當時新事業總監姜家煒便曾提出GoShare服務希望解決「端到端」的使用需求。

而在此次宣布與新北市政府合作結合觀光需求的DOTS服務，同時也與宏佳騰合作將GoShare服務帶進台南市區，未來更計畫進一步將GoShare服務帶到海外市場，更顯得GoShare服務並非只侷限於電動車共享使用，更是可複製、移轉到更多發展模式的「框架」。

如同過去Gogoro在發展過程始終強調Gogoro Network電池交換站應用場景，後續更將Gogoro Network拆分成為獨立事業，同時Gogoro後續更以PBGN (Powered by Gogoro Network)形式與台灣山葉、台鈴、宏佳騰、PGO在內車廠合作，藉由Gogoro 2車款為基礎，打造各類可使用Gogoro Network電池交換站換電補充電力車款。

在姜家煒的說明之下，強調GoShare服務希望做到的是解決「端到端」的使用需求，而電動車共享租賃使用，只是其中一個發展模式。

GoShare新事業總監姜家煒

用四個「E」擴展GoShare服務

此次提出的「Explore with GoShare」全球願景夥伴聯盟計畫，GoShare期望能透過四個「E」實現更大發展規劃，分別包含Expand presence：開拓GoShare新服務市場、Enlarge portfolios：導入新商業模式、Embrace partners：邀請願景一致的全球合作夥伴加入GoShare行列，以及Engage consumers：擁抱更多消費者，持續打造最理想的用戶體驗。

而宣布與新北市政府「青春山海線厚七逃」合作，預計在淡水到貢寮海岸增設11個站點，並且在4月1日至30日間提供前20分鐘免費使用的DOTS服務，便是第一個「E」，亦即開拓新服務市場，透過固定11個站點間接駁使用，並且藉由與原本GoShare app整合，讓使用者更方便使用。

甚至更考慮與其他旅遊中介服務合作，透過電子郵件認證方式讓更多外國觀光旅客也能使用此項服務，或是在未來與更多觀光飯店合作，供住宿旅客就近租賃使用。

至於第二個「E」，則是預計在第二季內與宏佳騰合作將GoShare服務帶到台南市區，並且由宏佳騰以旗下入門款電動車Ai-1 comfort作為服務使用車輛，更由宏佳騰提供後續車輛維護、換電等服務運作，GoShare方面則主要提供app服務，以及銜接Gogoro Network電池交換站應用場景，透過加入更多合作夥伴方式擴展GoShare服務規模，同時也能帶來全新使用體驗。

以「價值主張」打造服務

姜家煒認為，市場通常會習慣以「價格主張」作為考量，因此會有削價競爭，或是低價吃到飽等惡性競爭現象，但GoShare希望做到的是以「價值主張」打造服務，因此服務使用並不見得會市場最便宜價格，但會藉由軟體、硬體與服務結合讓使用者有更好使用體驗，甚至也能透過可複製性讓服務持續擴展。

畢竟GoShare本身自己獨攬所有發展仍有局限性，但是如果加入更多合作夥伴，勢必就能讓發展規模更大，同時也能創造更多發展可能性。

不過，姜家煒也並未否認GoShare不會構思任何「價格主張」想法，實際上包含包時段、包月等使用模式都是曾經思考方向，甚至也曾想過是否能與台北捷運的1280元月票使用模式結合，但最後決定以搭配悠遊卡搭乘超過11次，即可獲得使用GoShare服務優惠，以及透過卡友週方式讓使用者能在每天獲得不同使用卡消費折抵優惠，而未來也預期會有更多想法公布。

GoShare使用者願意換電，將能有催生更多服務運作模式

回顧推行已有幾個月的GoShare服務，姜家煒表示雖然曾有市場看法認為，消費者在此類服務並不會積極參與協助換電，但實際上在相關數據顯示透過GoShare服務使用的電池，每10顆就有4顆是由使用者自行更換，意味使用者租賃GoShare服務車輛時，確實有意願為了騎乘更遠距離而進行換電。

因此，在相關服務使用規劃也就能透過提供額外獎勵優惠，藉此鼓勵更多使用者自行換電，藉此降低實際維護所需人力與時間成本。

至於未來GoShare服務所累積數據，實際也會與Gogoro車輛使用數據結合，透過不同數據拆分顯示意義，以及兩者疊合後所呈現數據，姜家煒認為將能透過這些數據「說話」，進而與政府單位合作投入智慧城市應用建置、協助改變城市交通線型，或是進一步讓服務品質更為精緻。

預計最快今年第二季出海到其他國家市場

在GoShare服務規劃裡，出海到其他國家市場自然也會是一個重點發展，姜家煒表示最快會在今年第二季有更具體消息，同時也透露歐洲與美洲市場將會是未來布局重點。

而東南亞市場其實也會是觀察發展重心，這部份也呼應本身提出的「Explore with GoShare」計畫，尤其在這些地區雖然早已有許多共享搭乘服務，但是像是GoShare服務能有更高使用主控權，並且能以電動二輪車輛切入市場的發展模式仍有相當高的發展機會。

至於在共享搭乘服務同樣已經相當成熟的東南亞市場，GoShare著重的部分更包含與當地政府合作基礎建設，例如協助藉由建置Gogoro Network電池交換站，讓電網佈署密度更高，不僅能進一步讓當地電力設施運作更加完善，甚至也能改善當地交通流量，或是推動政府配合需求建置更多合適大眾運輸工具。

並未透露「GoPocket」細節

雖然此次訪談並未提到日前傳出的「GoPocket」項目細節，但是從姜家煒說明接下來GoShare在應對市場越來越多支付服務的處理方式，似乎也透露「GoPocket」確實是為了支付服務做準備，其中有可能是作為整合各類支付方式的中介服務。

但具體細節，依然要等GoShare日後對外說明，但可以想像未來將會讓GoShare從使用到付費，都能讓使用者更容易、更願意繼續使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》