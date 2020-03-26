GoShare攜手新北市政府啟用DOTS服務 聯手宏佳騰前進台南

GoShare今日 (3/26)宣布與新北市政府合作「青春山海線厚七逃」，將在淡水到貢寮海岸增設11個站點，並且在4月1日至30日間提供前20分鐘免費使用的DOTS服務，以及預計第二季與宏佳騰合作，準備將GoShare服務帶到台南市區，並且納入宏佳騰旗下Ai-1 comfort成為服務使用車輛。

依照GoShare新事業總監姜家煒說明，今年開始將會透過「Explore with GoShare」全球願景夥伴聯盟計畫，配合Expand presence、Enlarge portfolios、Embrace partners，以及Engage consumers四個面向，不僅準備擴展GoShare新服務市場、增加全新商業模式，同時也希望透過更多願景一致的合作夥伴加入GoShare行列，讓GoShare服務規模能具體成長，並且擁抱更多消費者，持續打造更好用戶體驗。

此次宣布與新北市政府合作，同時也與宏佳騰攜手將GoShare服務帶到台南，姜家煒更透露僅只是GoShare啟動全新發展的起步，預期未來還會有更多想法與規劃準備公佈。

全新商業模式－DOTS服務

與新北市政府「青春山海線厚七逃」的合作，GoShare將會在淡水到貢寮海岸增設11個站點，每個站點不僅會以顯目的黃色GoSHare站牌標示，每個站點也會設置車輛專屬停車格，以及外觀加上黃色點點的DOTS服務專用車輛，另外也會在每個站點設置GoStation電池交換站。

DOTS服務將會直接與既有GoShare app整合，但服務使用車輛僅能在目前規劃11個站點間接駁騎乘，同時也必須將車輛停放在專屬停車格進行歸還。而各站點設置的黃色站牌本身更是以無鎖點方式熔接固定，同時也針對惡意破壞做了一定程度加強，內部則設置GPS定位系統，藉此用於判斷車輛歸還使用是否正常。

配合「青春山海線厚七逃」推廣，GoShare預計在DOSTS服務於4月1日正式啟用，到4月30日為止的一個月內，將提供前20分鐘免費騎乘使用優惠，而超過時間的計價方式則與GoShare服務相同。

由於DOTS服務與GoShare app整合，因此新使用者同樣透過GoShare服務既有申請註冊流程，並且透過上傳駕照資訊、綁定付費方式即可使用。但由於DOTS服務目前僅以Gogoro 2車款運作，因此使用者必須持有重型機車駕照才能使用。

而GoShare未來也預期與更多觀光產業合作，例如與各地區觀光景點飯店合作，讓住宿旅客可用於鄰近景點接駁移動需求，甚至可透過其他中介服務、透過電子郵件方式讓國外旅客可輕易申請使用，無需透過原本GoShare拍證申請認證流程申請註冊。

合作夥伴模式－與宏佳騰共同經營台南市地區GoShare服務

至於與宏佳騰合作，將GoShare服務帶到台南市，預計在今年第二季開通，並且由宏佳騰負責當地服務營運，同時提供旗下Ai-1 comfort作為服務使用車款，而非由GoShare投入Gogoro車款提供服務，更是希望透過結盟方式讓GoShare服務能以更快、更多不同使用體驗形式擴大發展。

姜家煒表示，單僅藉由GoShare本身能力，實際上很難讓服務順利擴展到更多地方，甚至必須持續維持相同服務品質，因此希望藉由加入更多理念相同合作夥伴，持續讓服務可以往外擴展，甚至讓使用者透過相同服務使用介面，獲得不同使用體驗，例如同樣透過GoShare app申請註冊，並且透過相同流程租用、歸還車輛，卻能因為不同合作夥伴提供使用車款獲得不一樣的騎乘感受。

而對於GoShare而言，則可將更多人力資源頭放在讓服務持續提昇，而營運、維護部分則可交由合作夥伴運作。

回饋消費者模式－透過折扣優惠吸引用戶持續使用

除了在4月1日到4月30日為止的一個月內，提供DOTS服務前20分鐘免費騎乘使用優惠，GoShare更宣布針對經常搭乘台北捷運，並且是悠遊卡LINE好友身分的使用者，提供以悠遊卡搭乘台北捷運超過11次，即可在轉乘使用GoShare服務時獲得優惠。

另外，更將推出GoShare卡友週活動，讓使用者能在一週內透過不同信用卡獲取各種優惠，首波合作信用卡包含台新銀行、中國信託銀行、兆豐銀行發行信用卡，以及國泰KOKO卡。

而接下來優惠活動還包含在3月27日至29日間提供總計200萬元等值騎乘金，並且在4月2日至5日間提供最高5折騎乘優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》