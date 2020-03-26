駭客趁新冠肺炎疫情作亂 400網安高手組聯盟對抗
近400名具備網路安全專業的高手今天自主性地合組聯盟，協力對抗與2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）相關的駭客行動。
「2019冠狀病毒疾病網路威脅情資聯盟」（COVID-19 CTI League）集結來自40多國的網安高手，其中不乏在微軟（Microsoft Corp）與亞馬遜（Amazon.com Inc）等大型企業位居要津的專業人員。
4位創始經理之一的羅傑斯（Marc Rogers）表示，優先要務就是對抗針對醫療設施等第一線因應者的駭客攻擊，而他們近來已在對付針對衛生組織的駭客行動。
在資安公司Okta任職、也是Def Con駭客大會資安長的羅傑斯表示，由於現在有更多人在家上班，通訊網路與服務的防備愈來愈不可或缺。
這個聯盟也運用他們在網路基礎設備供應商的接觸網絡，來摧毀網路釣魚以及金融犯罪，這些歹徒利用人們對病毒恐懼以及對病毒資訊的渴望，誘騙網路用戶上鉤。
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