快訊

全美確診破6萬 西班牙死亡數超過大陸

內部信透露最快4月！大中華地區之外的Apple Store將恢復營業

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果負責Apple Store相關業務主管Deirdre O’Brien稍早透過內部信件透露，預計會在今年4月上旬重新開放大中華地區之外的Apple Store直營門市。

依照VentureBeat網站報導指稱，有可能因應美國總統川普呼籲在復活節 (4月12日)之前解除封州，並且儘快進入復工狀態，避免美國境內經濟持續因新型冠狀病毒疫情影響停擺，蘋果或許因此將會在今年4月上旬讓美國地區的Apple Store直營門市恢復營運。

從Deirdre O’Brien向內部工作團隊寄發信件顯示，目前蘋果在大中華地區之外的辦公狀態，除了少部分必須進到辦公室處理工作事項情況，在4月5日以前依然會維持彈性在家工作模式，並且會在每週進行評估調整。

而針對大中華地區之外的Apple Store直營門市，目前則預計會在4月上旬重新營業，但具體時間依然會視各地區狀況決定。整體來看，蘋果應該不會直接讓所有地區的直營門市恢復營業，有可能會依照地區逐一開放。

在此之前，蘋果原本計畫讓大中華地區之外的直營門市暫時關閉至3月27日，而在隨後更新聲明則將時間調整為後續公告，原因在於新型冠狀病毒疫情後續開始在美國、歐洲地區擴大產生影響，因此也讓Apple Store直營門市營運時間受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 疫情 新型冠狀病毒 Apple Store

延伸閱讀

LINE預告新規定 開放Apple帳號登入與換機

Apple Arcade／《Spyder》化身間諜蜘蛛特工，阻止導彈發射

Android哪裡比蘋果好？ 網友最重視這個

使用iPhone的車主有福了！iOS 14的Apple CarPlay將可以更換桌布

相關新聞

「N號房」會員鬼扯手滑才加入 南韓網站「註銷Telegram」登熱搜

南韓「N號房」事件越來越被國際媒體關注，而其中「博士房」的主嫌，暱稱為「博士」的趙如彬今天上午在移送時，摘下口罩以真面目回應：「謝謝你們，讓我停下這無法停止的惡魔人生。」而在此同時，韓國警方正積極追查「N號房」的會員，也讓大批曾經看過這些內容的網民開始緊張起來。

內部信透露最快4月！大中華地區之外的Apple Store將恢復營業

蘋果負責Apple Store相關業務主管Deirdre O’Brien稍早透過內部信件透露，預計會在今年4月上旬重新開放大中華地區之外的Apple Store直營門市。

5G網路將開通 VMware預期更多企業面臨現代化應用轉型

VMware日前宣佈開始推行Tanzu產品組合之後，稍早也在台灣地區分享此項產品組合帶來改變，同時也說明如何藉由此項產品組合協助更多企業進行轉型。

Computex 2020確定延期！因新冠疫情影響延至今年9月再展

因應新型冠狀病毒疫情影響，同時目前已經在全球167個國家地區累積超過30萬人確診，Computex 2020主辦單位外貿協會 (TAITRA)稍早確認將展會活動時間延後至今年9月28日至30日間舉辦，地點則會選在台北南港展覽館2館舉行。

科技龍頭IBM、微軟、Google聯手！16台超級電腦協助研發新冠疫苗

為了在最快的時間內研發出新型冠狀病毒疫苗，政府單位與IBM等公司合作，授權研究人員使用16台超級電腦進行資料運算，期望找出對抗新冠肺炎的方式。

新冠肺炎是「2020黑天鵝」！矽谷頂尖創投：準備迎接「末日」

新冠肺炎疫情將重塑矽谷！最負盛名的矽谷投資者紅衫資本，已對疫情發出了紅色警告。

全球疫情止不住！蘋果、Google、微軟等科技業者更積極投入防疫資源

就在新型冠狀病毒疫情開始在美國在內全球地區開始擴大，科技業者除了日前開始積極投入協助防疫工作，目前也以旗下技術資源讓更多人知曉更多防疫資訊。

觀點／自駕其實是人工遙控！首個完成無人隨車自駕卡車團隊爆醜聞

創立於2015年，並且成為第一個將駕駛或隨車人員從車輛撤除的無人駕駛卡車新創公司Starsky Robotics，在今年1月宣布倒閉，原因是沒有額外資金繼續支撐其技術發展。但隨著Starsky Robotics倒閉，其實也開始凸顯矽谷越來越多以行銷手法包裝實際技術成果的新創公司發展模式，逐漸被人看清真相。

Airbnb再傳將進行新一輪募資 可能直接掛牌上市

相關消息指稱，Airbnb計畫再進行新一輪募資，同時有可能比照Spotify過去在紐約證券交易所直接掛牌上市模式，將不會透過首次公開募股上市 (IPO)的形式，意味Airbnb將不必額外釋出新股招募更多投資者加入。

所有車性能都相同…疫情影響 F1賽事將以「電競形式」舉辦

在新型冠狀病毒疫情影響之下，一級方程式賽車 (Formula 1)賽事主辦單位F1在稍早宣布相繼取消原訂澳洲、巴林、摩納哥、越南、上海，以及荷蘭與西班牙站賽程後，進一步宣布將以F1 Esports Virtual Grand Prix電競賽事取代活動，並且將由F1現役車手，以及明星人物參與。

語音助理恐外洩個資 手機在旁要小心

如果要預防手機個資外洩，有些Siri聽得懂的「關鍵字（OK、Hey）」不能太常說！由於語音助理需要透過聲音啟動，有科技媒體幫民眾實測哪些關鍵字容易無意間啟動手機上的語音助理，造成個資無形中遭紀錄：亞馬遜的Alexa會對Lexus等相似詞有反應，谷歌只要有hey字就容易啟動。

Waymo暫停有人隨行的自駕車搭乘服務 但全自動駕駛車輛不在此限

在新型冠狀病毒疫情影響之下，Waymo稍早宣布暫停在加州及亞利桑那州境內有人員隨行的自駕車預約搭乘服務。不過，如果是以無人隨行的自駕車所提供服務則不在此限。

熱門新聞

待在家看片！Pornhub免費開放全球Premium一個月

Android哪裡比蘋果好？ 網友最重視這個

開始量產iPhone 9與iPhone 12？消息指富士康已恢復足夠產能

「N號房」會員鬼扯手滑才加入 南韓網站「註銷Telegram」登熱搜

iOS、iPadOS 13.4更新！翻白眼Memoji、滑鼠操控太實用

iOS 13.4更新 增Memoji新貼圖及雲端檔案夾共享

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。