內部信透露最快4月！大中華地區之外的Apple Store將恢復營業

蘋果負責Apple Store相關業務主管Deirdre O’Brien稍早透過內部信件透露，預計會在今年4月上旬重新開放大中華地區之外的Apple Store直營門市。

依照VentureBeat網站報導指稱，有可能因應美國總統川普呼籲在復活節 (4月12日)之前解除封州，並且儘快進入復工狀態，避免美國境內經濟持續因新型冠狀病毒疫情影響停擺，蘋果或許因此將會在今年4月上旬讓美國地區的Apple Store直營門市恢復營運。

從Deirdre O’Brien向內部工作團隊寄發信件顯示，目前蘋果在大中華地區之外的辦公狀態，除了少部分必須進到辦公室處理工作事項情況，在4月5日以前依然會維持彈性在家工作模式，並且會在每週進行評估調整。

而針對大中華地區之外的Apple Store直營門市，目前則預計會在4月上旬重新營業，但具體時間依然會視各地區狀況決定。整體來看，蘋果應該不會直接讓所有地區的直營門市恢復營業，有可能會依照地區逐一開放。

在此之前，蘋果原本計畫讓大中華地區之外的直營門市暫時關閉至3月27日，而在隨後更新聲明則將時間調整為後續公告，原因在於新型冠狀病毒疫情後續開始在美國、歐洲地區擴大產生影響，因此也讓Apple Store直營門市營運時間受到影響。

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