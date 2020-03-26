新型冠狀病毒疫情加劇 2020台北國際電玩展宣布停辦

原訂從今年2月延期至6月25日至28日舉行的2020台北國際電玩展，在新型冠狀病毒疫情持續擴大影響下，主辦單位台北市電腦公會宣布基於維護來場者健康安全、整體展出效益，並且配合中央流行疫情指揮中心建議停辦室內超過100人以上的集會活動，與多數廠商取得共識後，決定停辦本年度活動，包括玩家區、商務區與亞太遊戲高峰會。

同時基於政府目前為加強防疫實施邊境控管限制，使得台北電玩展原定邀請23個國家、400多家參展廠商，以及商務參觀者、遊戲開發團隊、遊戲製作人、國外嘉賓在內人士均無法入境來台參加活動，同時也考量目前台灣境內確診案例增加，為避免玩家區聚集大量人潮造成防疫破口，最終決定停辦此次國際電玩展活動。

而先前已經繳納參展攤位費用的參展單位除可選擇全額退費，亦可選擇將費用遞延至2021年度參展使用。至於已經預購門票的玩家，即日起至2020年5月31日前，可依各購票系統退票辦法辦理全額退票。

另外，台北市電腦公會也在宣布停辦同時，表示將積極著手籌畫線上媒合服務，以及台北電玩展線上特別節目等內容規劃，未來將會透過官網公布最新消息。

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