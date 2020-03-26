GSMA公布MWC 2020取消後相關退款補償 明年活動於3月1日展開

上個月去任停辦今年度的MWC 2020活動，同時也透露將在3月底公布補償措施之後，主辦單位GSMA執行長John Hoffman稍早接受訪談時，具體說明原本完成付費購票參與者，以及付費參展會員、廠商相關退費及補償方式。

依照John Hoffman說明，原本已經付費購票參與者將可獲得全額退費，而退費方式將會依照原本購票管道進行退款。

至於付費參展金額超過5000英鎊 (約新台幣17萬60000元)的GSMA會員身分業者，則可選擇全額退款，或是能將其付費金額換做乘以125%比例額度，並且能用於往後三年展出使用，其中65%比例額度可用於登記2021年展期攤位，35%比例額度可用於登記2022年展期攤位，而剩餘25%比例額度則可用在2023年展期攤位登記。

但一般參展廠商若付費金額超過5000英鎊，同樣也能有兩種選擇，其中包含能比照會員身分業者換取相同比例額度，並且用於往後三年展期攤位登記，或是選擇50%比例金額退款，但最高退款額度上限為15萬英鎊 (約新台幣532萬元)。

John Hoffman在受訪時表示，新型冠狀病毒疫情影響確實讓整個產業受到衝擊，不僅通訊產業受到影響，連帶也讓全球各個金融體系運作大幅面臨考驗。

而針對預計明年再次舉辦的MWC 2021是否會有相關調整，John Hoffman表示GSMA並不會刻意調漲參展登記費用，將會延續等同去年相同攤位租用計費方式對外招商，同時也透露MWC 2021預計會在明年3月1日至4日間展開，並且預期將能再次吸引諸多業者參與展出。

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