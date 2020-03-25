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「N號房」會員鬼扯手滑才加入 南韓網站「註銷Telegram」登熱搜

聯合新聞網 / T客邦

南韓「N號房」事件越來越被國際媒體關注，而其中「博士房」的主嫌，暱稱為「博士」的趙如彬今天上午在移送時，摘下口罩以真面目回應：「謝謝你們，讓我停下這無法停止的惡魔人生。」而在此同時，韓國警方正積極追查「N號房」的會員，也讓大批曾經看過這些內容的網民開始緊張起來。

「博士房」主嫌趙如彬今早面對記者提問時回應：「因我而受傷的每一個人，在這裡真心地表達謝罪之意，謝謝你們讓我停下這無法停止的惡魔人生。」

由於韓國民眾激烈要求公布所有犯人的資料，截至3月24日，「公開主嫌個資及長相照片」及「公開聊天室會員資料」兩條請願分別獲得256萬和182萬人支持，在輿論壓力下，韓國警方決定將趙某送交檢方時，會公開其資訊。也意味著他將是韓國第一個因性犯罪而被警方公開身份的人。

不過，在韓國警方還沒公布之前，韓媒已經大動作公開趙周彬的照片及身分，這是南韓制定性暴力犯罪特別法以來，首度公布未定罪的嫌犯身分。

而看到了「博士」所有的資料被公開，原本「N號房」、「博士房」的會員也開始緊張了，近來，「退出N號房」、「註銷Telegram」、「刪除Telegram博士房足跡」等關鍵字成為韓國各大網站的熱搜排行榜。甚至還有網友在「Naver」知識iN（類似Yahoo知識＋）上提問表示：「自己當初申請Telegram時不小心手滑加入了群組，請問要怎麼退出？」

「N號房」一開始是由網名為「GodGod」的人在2019年2月創建，這位「GodGod」至今還沒被抓到。他創立的其實是一堆聊天室，稱為「1號房」、「2號房」......因此被通稱為「N號房」。而後來這種模式很紅，就有更多人在Telegram上創建類似的聊天室，而被抓到的「博士」趙周彬，則是創建一系列「博士房」。

根據報導，這些聊天室依照不同的誘騙受害者、不同的嚴重程度而設了不同的聊天是加入價格，最高級的入場費約為150萬韓元，約台幣3.6萬。由於每個聊天室都有至少1萬人，有的還高達3萬人，因此根據目前曝光的這些「N號房」、「博士房」的聊天室數量來估計，參與的總人數超過26萬人。這中間有相當的人數會是重複的，但是就算是實際人數只有一成，數量也是非常可怕。

而相較起來，目前南韓警方表示掌握120多名涉案人，逮捕17名嫌犯，大多年齡落在24至25歲。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 南韓 口罩 N號房案 Telegram 性侵

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