Computex 2020確定延期！因新冠疫情影響延至今年9月再展

因應新型冠狀病毒疫情影響，同時目前已經在全球167個國家地區累積超過30萬人確診，Computex 2020主辦單位外貿協會 (TAITRA)稍早確認將展會活動時間延後至今年9月28日至30日間舉辦，地點則會選在台北南港展覽館2館舉行。

原本外貿協會表示今年度的Computex 2020將會正常舉辦，同時所有準備工作均正常進行，另外也強調將會嚴格執行所有健康標準，並且會針對所有參展者進行體溫量測，相關醫療設施也會有對應準備與升級，尤其也會嚴格限制來自中國地區參展廠商與參展人士，避免新型冠狀病毒疫情擴散。

但在近期疫情持續擴展，同時台灣地區也有越來越多境外感染病例發生，使得外貿協會也必須調整原本想法，進而決定延後舉辦Computex 2020。

針對持續支持Computex的國內參展廠商，外貿協會依然會在今年6月原訂展期間透過台灣經貿網舉辦Computex線上展覽，預計廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，並且邀請國內外指標廠商進行線上新產品發表會，期間也將邀請國內外資通訊指標性業者，藉由線上研討會型式分享5G與AIoT等智慧科技應用最新趨勢。

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