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5G網路將開通 VMware預期更多企業面臨現代化應用轉型

聯合新聞網 / 楊又肇

VMware日前宣佈開始推行Tanzu產品組合之後，稍早也在台灣地區分享此項產品組合帶來改變，同時也說明如何藉由此項產品組合協助更多企業進行轉型。

雖然台灣地區推動跨雲整合的說法已有一段時間，但目前仍有不少企業仍仰賴傳統公有雲及私有雲架構應用，同時也造成部分應用服務更新與後續維護困難，更讓推行服務與新軟體、硬體有相容使用問題。

因此，台灣區總經理陳學智表示擁抱跨雲佈署，以及現代化應用服務將成為目前企業轉型必然發展，尤其在越來越多以前端服務為導向的應用需求，例如銀行、政府機構，或是電信業者所提供服務往往直接面向大眾，而負責服務運作的工作人員與後端系統維護技術人員之間溝通，以及彼此工作流程通常也都會有落差，使得服務實際運作效率可能無法符合市場快速變化需求，因此也讓不少企業產生轉型需求。

而VMware此次提出的Tanzu產品組合，實際上就是為了改善前端服務與後端系統維護效率，同時也能藉由以Kubernetes作為原生平台的vSphere 7環境架構，加速市場服務整合容器化技術，進而轉型為現代化應用服務，不僅能讓旗下服務更容易在不同軟硬體環境下執行運作，更可讓服務更容易經營、維護。

同時，陳學智更強調過去許多企業基於敏感數據存取使用需求，多半傾向採用自建私有雲方式運作，並且結合公有雲方式對外提供服務，因此難免面臨系統維護困難，必須花費更多人力與資金成本的情況。而採用跨雲整合方式減少自建比例，同時透過網路虛擬化讓數據內容存取變得更容易，更配合容器化讓應用服務存取使用更為方便，並且簡化更新複雜度，使得企業轉型可以更有價值，不是僅只是單純讓服務數位化上雲。

目前包含銀行在內金融服務、醫療體系、政府機構、電商平台，甚至電信業者都開始有更龐大數位化轉型需求，特別在5G網路服務接下來準備在台灣市場開通，預期會有更多人加重仰賴透過手機等裝置完成各項服務需求，因此企業端能否跟上此波轉型需求，同時也將成為能否跟上發展契機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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