科技龍頭IBM、微軟、Google聯手！16台超級電腦協助研發新冠疫苗

為了在最快的時間內研發出新型冠狀病毒疫苗，政府單位與IBM等公司合作，授權研究人員使用16台超級電腦進行資料運算，期望找出對抗新冠肺炎的方式。

白宮面對新冠肺炎，提供檢驗和醫療物資效率遭受批評後，科技政策辦公室22日宣布組成「Covid-19高性能運算集團」，合作成員包括IBM、能源部國家實驗室、Google Cloud、微軟、亞馬遜網路服務等企業。

來自政府單位和私人機構的研究人員，已可繳交新冠肺炎相關企畫，並經過集團中具備高性能運算、生物和流行病學背景的專家審核，隨後將得以使用超級電腦等運算資源。

IBM研究總監吉爾(Dario Gil)表示：「我們終究需要解藥，在緊要關頭，必須加速科學運算。」

研究人員將能遠端操作兩台IBM運算能力最優異的超級電腦，位在橡樹嶺國家實驗室的「Summit」，以及勞倫斯利佛摩國家實驗室的「Lassen」。

超級電腦將協助尋找藥物、物料開發和電池設計等一般電腦運算太費時的工作。舉例來說，預測特定藥物的正面和負面效果，因為需要模擬分子結構和化學特性，運算過程對電腦較為複雜。

但吉爾說，超級電腦擁有成千上萬個處理器協做，進行大型運算。此外超級電腦也能使用人工製會演算法，處理和分析龐大資料。

能源部副部長達柏(Paul Dabbar)表示，橡樹嶺國家實驗室和田納西大學就使用Summit超級電腦，模擬超過8000種化合物，辨識77種分子，藉此加速新療法和疫苗的開發。

而在上周，也有研究人員發布2萬9000篇有關新冠肺炎學術專文的資料集，讓人工智慧專家使用AI演算法截取資料，目前資料集已被下載超過1萬8000次。