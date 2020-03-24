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全球疫情止不住！蘋果、Google、微軟等科技業者更積極投入防疫資源

聯合新聞網 / 楊又肇

就在新型冠狀病毒疫情開始在美國在內全球地區開始擴大，科技業者除了日前開始積極投入協助防疫工作，目前也以旗下技術資源讓更多人知曉更多防疫資訊。

Google

除將由Alphabet旗下生物科技子公司Verily打造標示新型冠狀病毒相關資訊網站內容，Google稍早也透過啟用新型冠狀病毒專門網站 (google.com/covid19)，透過刊載各類病毒相關防疫知識與搜尋趨勢，讓使用者能更容易找到由世界衛生組織或美國疾病管制與預防中心公佈資訊，甚至更以較大字體呈現內容，方便使用者觀看。

雖然目前僅先提供英文版本，但Google表示很快就會增加美國境內第二多人使用的西班牙語，同時此網站未來也會讓更多全球使用者更容易了解疫情預防方式，以及當前疫情發展狀況。

此外，Google也開始在Google Maps服務內加入結合新型冠狀病毒相關資訊，並且提醒使用者若懷疑自己可能遭感染，最好能在就醫，或尋求協助之前，先提前告知醫院做好準備，避免造成更大恐慌與感染風險。

而在YouTube部分，目前也會在明顯位置放置新型冠狀病毒相關內容，藉此擴大宣傳正確的防疫知識，並且讓更多人知曉如何讓自己避免陷於感染危機。

至於在搜尋引擎部分，如果使用者輸入諸如「新型冠狀病毒」、「武漢肺炎」、「COVID-19」、「corona virus」等關鍵字詞，搜尋結果中也會出現相關疫情資訊，同時也會提供相關防疫知識。

微軟

微軟方面，除了同樣透過Bing Search搜尋技術打造新型冠狀病毒疫情資訊網站，更與西雅圖新創團隊Adaptive BioTechnologies合作，透過微軟旗下Azure雲端運算平台與機器學習方式分析病毒樣本，同時也將目前所蒐集數據對外公開，讓更多研究人員可以取用製作抗疫藥物。

另外，微軟方面也透過旗下Healthcare Bot軟體機器人服務，攜手美國疾病管制與預防中心打造新型冠狀病毒自我檢查服務，讓使用者可以更容易透過線上互動方式評估個人症狀，藉此判斷是否遭受感染，進而評估是否就醫或尋求協助。

蘋果

而蘋果方面除了宣布將暫時關閉大中華地區以外的Apple Store直營門市，同時也表示將對外捐助1500萬美元投入疫情防護，另外也允許Apple Card信用卡用戶可免息延後繳交3月份的消費帳單，稍早更由執行長Tim Cook表示將向歐美地區第一線醫護人員捐贈數百萬組口罩，其中約200萬組N95醫療等級口罩已經準備運往美國。

在Siri數位助理服務更新中，更可直接在英文版介面中透過「Hey Siri, do I have the coronavirus?」命令，即可透過與美國疾病管制與預防中心合作內容，藉由問答方式協助確認自己是否受到感染，甚至也能協助使用者直接撥打911急救電話。

其他科技業者同樣投入協助防疫

在此之前，包含小米、OPPO在內中國品牌手機業者均表示調用旗下生產線協助製作口罩，並且提供第一線醫療人員使用，而Razer執行長陳民亮不久前也透露相同作法，表示目前原本用於生產旗下鍵盤、滑鼠產品的生產線，將會優先用於協助生產 沒有RGB特效的 口罩，藉此協助防疫工作，另外Tesla執行長Elon Musk也表示會以旗下生產線協助生產空氣濾淨設備。

Netflix稍早則是宣布設立1億美元資金，藉此救助受疫情影響的電影、電視內容工作者，其中主要會用於協助支撐Netflix投資的原創電影、電視影集，同時也會以1500萬美元協助第三方影音工作者與非營利組織，讓更多原本投入拍攝工作的劇組人員、演員，以及相關人員可以渡過此次疫情影響。

而包含GOG、Steam，以及Ubisoft在內遊戲服務平台業者，則是因應疫情影響提供諸多遊戲內容低價促銷，甚至開放提供免費遊玩遊戲，協助必須長時間在家的人解悶、打發時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 Google 蘋果 微軟

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