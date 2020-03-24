觀點／自駕其實是人工遙控！首個完成無人隨車自駕卡車團隊爆醜聞

創立於2015年，並且成為第一個將駕駛或隨車人員從車輛撤除的無人駕駛卡車新創公司Starsky Robotics，在今年1月宣布倒閉，原因是沒有額外資金繼續支撐其技術發展。但隨著Starsky Robotics倒閉，其實也開始凸顯矽谷越來越多以行銷手法包裝實際技術成果的新創公司發展模式，逐漸被人看清真相。

Starsky Robotics的創辦人Stefan Seltz-Axmacher，實際上並非人工智慧技術，或是電腦技術科班出身，本身主修工管、經濟相關學科。成立Starsky Robotics之後，Stefan Seltz-Axmacher擔任執行長職位，並且找來具有機器人技術背景的共同創辦人Kartik Tiwar擔任技術長。

而憑藉Stefan Seltz-Axmacher過去在新創圈活躍經歷，Starsky Robotics很快在創立隔年1月及8月間分別拿到兩筆融資，甚至在2017年更獲得包含矽谷著名新創加速器Y Combinator在內約380萬美元投資。

技術超前的背後，實際上是人工操作

到了2017年底，Starsky Robotics宣布打造銜接自動駕駛卡車與貨品運送需求的服務系統，同時也在後續幾個月內讓旗下自動駕駛卡車順利在美國佛羅里達州境內公路完成長達7英哩 (約11.27公里)的行駛距離，成為美國境內第一個成功在無人隨車情況下，完成長距離自動駕駛卡車運作的新創公司，更在2019年讓自動駕駛卡車行駛距離可達9.4英哩 (約15.3公里)，甚至平均行駛速度可達每小時55英哩 (約每小時88公里)，並且能對應車道切換、進入休息區、重新回到公路等行駛應對。

不過，Starsky Robotics實際上採用的方式，是在卡車於車流狀況相對單純高速公路以一般光達、趨近感應器及攝影鏡頭等方式輔助執行自動駕駛運作，當車輛要準備離開高速公路，並且進入一般公路行駛時，則會切換成網路連線模式，改由人工以遠端遙控方式操作車輛行駛。

同時在Starsky Robotics公司實際營運情況中，其實是以36輛卡車提供人為駕駛的貨運載送服務，僅有3輛卡車投入自動駕駛運作，並且以上述模式達成所謂的「自動駕駛」成效。

用貨運服務營收支撐「自動駕駛」技術發展

就現實狀況來看，Starsky Robotics充其量還是一間實實在在的卡車貨運公司，同時在2017年到2019年之間更累積運送超過2200車次貨運，卻始終以「自動駕駛」技術對外進行宣傳，並且爭取更多融資機會，甚至在2018年3月還獲得矽谷早期創業投資公司Shasta Ventures提供1650萬美元資金。

儘管Stefan Seltz-Axmacher後續說明希望以更安全形式發展自動駕駛卡車技術，同時也強調藉由貨運服務支撐公司營運，但以僅有3輛卡車投入所謂的「自動駕駛」技術應用，Starsky Robotics實際上的營運模式與一般貨運服務公司並沒有太大差異。

為了讓旗下技術看起來更像一回事，Starsky Robotics更從以無人空拍機技術聞名的DJI挖角其安全標準技術總監Walter Stockwell，並且擔任Starsky Robotics安全政策主管。

因此也讓Starsky Robotics獲得入選2020 FreightTech 25榜單，甚至CNBC電視台更將Starsky Robotics列入2019年值得關注的100家全球最具潛力新創公司之一。

但是過於吹捧的「自動駕駛」技術，最終還是在越來越多自動駕駛技術發展宣告失敗的退流潮露出真相，投資者終於看清Starsky Robotics的技術，實際上遠不如其他已經可以實現車道切換、離開高速公路，重新返回公路，甚至已經可以投入接載乘客的Waymo在內自動駕駛新創公司發展。

在無法順利獲得原本談定的2000萬美元B輪融資，加上旗下多數員工紛紛轉向加入其他自動駕駛技術團隊，Starsky Robotics終於在今年1月宣告將所有經費燒完，確定關閉。

未來僅以行銷包裝的創新技術，將更難獲得融資機會

實際上，矽谷依然有不少擅於包裝，但實際上並未有明確技術資源的新創團隊，卻持續藉由行銷手法說服投資者相信其技術超前市場發展，進而獲取大筆融資機會，例如過往標榜具備市場超前技術，並且營造可創造你真擴增實境應用的Magic Leap，目前也開始傳出準備對外銷售。

而諸如人工智慧、數據分析、影像視覺等技術在近幾年開始突然被炒作，不少新創團隊先後搶進風口之後，在此波風潮趨緩之後，更讓不少打著「創新技術」名號的新創團隊原形畢露，同時也反應矽谷不少投資者過於相信新創團隊華麗包裝說詞，進而投資大筆金額的荒謬現象。

但是在此波風潮之後，或許也代表過去僅以口頭、書面形式說明本身技術的新創融資模式，已經不太可能在當前的矽谷投資風氣順利獲得融資機會。

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