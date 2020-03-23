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Airbnb再傳將進行新一輪募資 可能直接掛牌上市

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，Airbnb計畫再進行新一輪募資，同時有可能比照Spotify過去在紐約證券交易所直接掛牌上市模式，將不會透過首次公開募股上市 (IPO)的形式，意味Airbnb將不必額外釋出新股招募更多投資者加入。

不過，Aribnb並未對此傳聞作任何回應，雖然日前明確說明將會在今年內上市，但也尚未確認是否將採取直接掛牌上市，或是透過首次公開募股形式上市，而摩根史丹利與高盛銀行都將成為Airbnb上市承銷業者。

Airbnb尚未說明是否因為疫情影響而可能延後上市計畫，先前執行長Brian Chesky也曾說明公司並不急著上市，同時也曾提及無需對外募集資金，因此才有市場看法猜測Airbnb有可能比照Spotify採取直接上市，而不會額外增加新股招募外部資金。

受到新型冠壯病毒影響，Airbnb日前已經宣布相關因應辦法，希望能與合作提供住宿房源的「房東」一同渡過此次疫情困境，而此時傳出計畫再次進行新一輪融資，或許更代表Airbnb對於疫情影響有一定應對能力。

目前市場看法指稱，Airbnb手上約有30億美元現金資源可動用，同時也有10億美元信貸額度，在此之前更透過多次融資獲得超過44億美元資金，其中更包含多家知名風險投資公司、私募機構，以及主權財富基金業者投資，因此預期能再次吸引更多投資者參與募資。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb 疫情 房東 募資

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