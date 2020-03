改為線上形式也開不成！Google確定取消開發者大會

因為新型冠狀病毒疫情影響,Google在日前已經確定不會以實體活動形式舉辦今年度的Google I/O 2020開發者大會,而會改以線上數位內容形式與全球開發者互動。不過,顯然在加州政府日前宣佈封州,同時也要求非必要避免出門等命令影響下,Google也必須取消原本計畫調整為線上互動方式的Google I/O活動。

加州政府目前開始要求境內民眾非必要情況避免出門,同時也開始限制諸如酒吧、夜店、健身房等民眾聚集場所開門營業,僅保留餐廳提供外帶服務,或是開放便利商店、超市、加油站、銀行、自助洗衣店、藥局等民生通路可繼續對外服務,但諸如品牌服飾、電影院等則要求暫時關閉,除非以充足理由提出申請才能維持開門經營。

而Google很早之前就已經遵循聖塔克拉拉地區政府指示,開始要求內部員工非必要避免前往辦公室,盡可能在家工作,因此日前除了說明部分線上服務可能會有更新較慢,或是處理客服效率較低等情況,稍早更表示將會暫停更新Chrome瀏覽器與Chrome OS版本內容,主要希望版本更新能維持更穩定狀態。

至於原本預計會改以線上數位內容形式呈現的Google I/O 2020,Google也在稍早對外聲明表示因應目前疫情與限制狀況而取消,主因或許在於基於目前多數員工僅能在家工作情況,預期也不會有足夠人力處理原訂以線上數位內容呈現的活動安排。

在線上數位內容呈現的Google I/O 2020也無法順利舉辦情況下,Google目前也僅能遺憾地宣布今年度的Google I/O 2020確定無法以任何形式舉辦,或許接下來僅會以線上內容更新方式公佈新消息,或是可能等此波疫情影響趨緩再做決定。

在Google確定無法舉辦今年度的開發者大會活動後,先前同樣宣布將改以線上數位內容呈現的蘋果WWDC 2020,以及微軟Build 2020是否也會有所調整,目前似乎還沒有任何消息。

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)