Waymo暫停有人隨行的自駕車搭乘服務 但全自動駕駛車輛不在此限

在新型冠狀病毒疫情影響之下，Waymo稍早宣布暫停在加州及亞利桑那州境內有人員隨行的自駕車預約搭乘服務。不過，如果是以無人隨行的自駕車所提供服務則不在此限。

依照Waymo說明，避免新型冠狀病毒疫情影響，將暫時取消有人員隨行的自駕車預約搭乘服務，但以試驗性質於鳳凰城進行的無人自駕車預約搭乘服務，則是因為採取無人自動化運作模式，因使會繼續提供使用。

在此之前，包含Uber、Lyft在內共享搭乘服務已經暫時取消旗下多人共乘服務，包含UberPool與Lyft Line在內服務都會暫停使用，而針對一般預約搭乘服務也會加強司機與乘客之間間隔防護，減少感染機率。

而在目前疫情影響之下，Waymo提供的無人自駕車預約搭乘服務就顯得有利，或許也會因此加快美國地區無人自駕車應用服務普及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》