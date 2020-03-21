Google因應疫情影響 告知部分服務支援需要更多時間

因應新型冠狀病毒疫情影響，使得Google不少員工開始在家透過網路遠端工作，雖然Google強調不影響旗下服務運作，但也坦承有部分需要人力協調處理的工作將會受到明顯影響，同時也有不少工作項目會以自動化形式協助完成。

依照Google方面說明，部分需要人力處理的工作項目，例如原本會以人力審核內容是否有違規的YouTube影片，目前會有更高比例透過自動化流程進行檢驗，一旦發生系統誤判等情況，使用者提出申訴內容可能需要更多時間等待才會被受理回應。

而部分廣告內容處理、開發內容協助處理等部分，同樣也會考量部分員工居家遠程工作情況，因此在整體溝通聯繫，以及實際協助處理都需要較長時間完成。另外，針對開發者遞交審核預計在Google Play Store上架的app內容，預期也會比原本更長時間進行審核。

在目前疫情影響之下，Google除了希望合作夥伴、業者及使用者能理解在這樣非常態情況下，原本提供服務多少會有一些無法即時回應處理的情況，因此也希望透過主動告知，讓更多使用Google服務的人能有預先心理準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》