微軟提出全新DirectX 12 Ultimate 強化遊戲即時光影追跡與效率

微軟稍早宣布推出全新DirectX 12 Ultimate，在先前提出的DirectX 12基礎上進行強化，並且與NVIDIA RTX架構，以及AMD RDNA 2架構進行最佳化，藉此發揮更顯著的即時光影追跡效果，另外也進一步加入畫面更新率可變渲染 (Variable Rate Shading)、網格著色 (Mesh Shaders)，以及取樣反饋 (Sampler Feedback)等功能，無需由開發者另外手動增加。

新版DirectX 12 Ultimate基本上整合了先前與NVIDIA、AMD在內業者合作提出的DXR 1.1規範，讓遊戲業者能更容易透過DirectX 12 Ultimate，搭配NVIDIA或AMD旗下支援即時光影追跡技術的顯示卡發揮更擬真的光影互動視覺效果。

不過，由於是基於微軟DirectX 12 Ultimate運作，因此作業系統方面依然要配合微軟Windows 10才能順利運作。但目前不少業者也開始提出即時光影追跡效果的軟體技術，搭配足夠硬體效能就能發揮一定光影互動效果，意味接下來將會有更多遊戲內容更加擬真。

而此次整合的畫面更新率可變渲染技術，其實也是先前就已經提出設計，只是直接整合進DirectX 12 Ultimate之後，將可讓開發者直接利用顯示卡運算效能，針對畫面中不同物件解析度進行運算，讓顯示卡效能可以集中在重點內容，例如人物動作，一般視角邊緣比較不會刻意注視的背景則能以較低解析度呈現，進而減少顯示卡效能損耗，同時也能讓整個遊戲畫面更新率可維持在更穩定狀態。

至於網格著色部分，則可讓顯示卡直接針對多邊形網目進行著色，減少原本必須透過CPU、GPU透過協作才能完成流程，藉此提昇整體多邊形渲染成形效率。另外，在取樣反饋技術部分，則是可將先前已經建立紋理貼圖內容存放在記憶體等緩衝區塊，進而可重複應用在需要相同紋理貼圖區塊，藉此減少運算效能佔用比例，同樣可用於提昇遊戲內容執行效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》