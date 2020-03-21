微軟計畫在3月30線上發表內容 可能推出「Life」品牌服務

微軟稍早發出活動邀情，表示原訂在紐約舉辦的Office發表活動將調整為線上直播方式舉辦，預計在美國東岸時間3月3日上午8點 (台灣時間3月30日晚間8點)進行。

而內容部分將會聚焦在新版Office 365，同時也有可能準備推出主打「Life」品牌，並且面向一般消費市場使用的Microsoft 365訂閱服務，預期可讓使用者藉由訂閱方式更方便使用微軟旗下包含Windows 10與Microsoft Teams服務。

在此之前，市場已經傳出微軟計畫在春季向消費市場推行原本僅針對企業用戶提供的Microsoft 365訂閱服務，其中預期包含Windows 10與Office 365服務內容，但是針對原本就有Windows 10作業系統的使用者，則可提供彈性使用選擇。

例如使用者已經擁有Windows 10家用版單機授權，或許就能選擇透過訂閱方式「升級」至專業版本，透過可讓原本作業系統版本使用不同功能，藉此吸引使用者訂閱，甚至也有可能針對不同使用需求額外擴展作業系統授權使用人數。

此外，此次發表會活動將不會公佈任何有關Surface新款硬體消息，主要會聚焦在軟體服務項目內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》