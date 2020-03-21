NVIDIA希望藉由GPU加速病毒研究 開放更多運算資源協助抗疫

除了日前呼籲使用旗下GPU產品的人，可以透過網路連線方式貢獻額外GPU算力，藉由分散運算資源整合效果，加快Folding@home分析新型冠狀病毒研究效率，NVIDIA稍早宣布向研究人員免費開放使用Parabricks軟體，藉由GPU加速執行基因組定序軟體，進而能加速新形冠狀病毒研究分析。

因應新形冠狀病毒疫情在全球擴大，NVIDIA宣布開放多項研究工具提供研究人員使用，其中包含針對研究人員提供免費90天的Parabricks軟體使用權，讓全球對抗新形冠狀病毒的研究人員使用。

Parabricks軟體是以著名基因組分析工具包 (Genome Analysis Toolkit)為基礎，藉由GPU加速方式讓分析基因組定序資料速度提升50倍。藉由GPU加速將可讓單一伺服器上分析人類全基因組變異點偵測所需時間，從原本數日降低至不到一小時即可完成。

而使用Oxford Nanopore長片段定序資料的研究人員，目前已經可在GitHub找到GPU加速資料庫，包含Medaka、Racon、Raven、Reticulatus，以及Unicycler等應用程式現在也能採用NVIDIA GPU加速技術提昇運算效率。

NVIDIA表示，在目前疫情嚴峻情況下，將盡全力協助全球研究人員，並且透過GPU加速資源縮短病毒研究所需時間。目前NVIDIA也與雲端服務供應商、超算中心商討，希望能進一步提供藉由雲端存取的NVIDIA GPU運算資源，以及Parabricks軟體相關資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》