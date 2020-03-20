GDC 2020名稱調整為「GDC Summer」 將於8月初再次舉辦

Informa Tech稍早宣布，先前確定延至夏季舉辦的GDC 2020，將改以GDC Summer為稱，同時活動時間也調整為三天行程，預計在8月4日至6日間於舊金山Moscone Center會議中心舉辦。

不過，由於目前新型冠狀病毒疫情仍持續在美國境內擴大，因此Informa Tech依然會持續關注疫情狀態，並且確保展會活動內不會有交互感染情況，同時也維護與會人員身體健康。

在此之前，GDC 2020因為新型冠狀病毒影響，在不少廠商、開發者均聲明退出參與之後，Informa Tech最終決定延後至今年夏季舉辦，但依然透過線上直播方式呈現原訂由與會廠商、講者進行的議程內容，同時稍早也透過直播方式公佈每年都會在GDC活動期間頒發的獨立遊戲獎項，以及遊戲開發者決選獎項。

而此次調整為GDC Summer的活動，依然會以遊戲開發者社群互動為主，因此在活動期間依然會舉辦各類以遊戲設計為主題的討論一成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》