HMD Global進軍新業務 與電信業者合作全球數據漫遊服務

除了推出旗下首款5G連網手機Nokia 8.3 5G，以及多款新機，HMD Global更與Greenwave Systems，以及在地電信業者合作推出HMD Connect全球數據漫遊服務，讓使用者能更方便透過簡單的數據方案於全球地區上網。

HMD Connect全球數據漫遊服務形式上與Google推出的Google Fi服務相似，但計費方式與服務並未包含語音通話，僅有單純漫遊上網數據流量，與Google Fi相比又有些不同。

目前先以beta形式測試使用的HMD Connect全球數據漫遊服務，入門包 (Starter Kit)將以建議售價19.95歐元銷售，包含一張最高可達1GB漫遊上網數據流量的SIM卡，以及寄送至各國的運費，使用者能以9.95歐元選擇14天適用的全球漫遊數據方案，並且依照所處地區或預計前往地區，但不同適用地區所提供上網流量則會有所差異。

目前HMD Connect全球數據漫遊服務地區規劃成三大區域，其中第一區包含奧地利、比利時、葡萄牙、捷克、丹麥、西班牙、芬蘭、法國、希臘、德國、匈牙利、以色列、冰島、愛爾蘭、盧森堡、蒙古、荷蘭、挪威、波蘭、瑞士、瑞典、新加坡、土耳其、美國、英國在內國家，第二區則包含亞美尼亞、阿爾巴尼亞、阿富汗、維德角、哥斯大黎加、加拿大、象牙海岸、多米尼克、厄瓜多、斐濟、香港、伊朗、印尼、印度、日本、約旦、澳門、墨西哥、紐西蘭、波多黎各、台灣、泰國、烏干達、越南。

而第三區分別包含荷屬阿魯巴、安圭拉、百慕達、伯利茲、巴西、古巴、查德、智利、剛果、埃及、薩爾瓦多、法屬玻里尼西亞、格瑞那達、蓋亞那、甘比亞、喬治亞、格陵蘭、海地、牙買加、肯亞、寮國、祕魯、卡達、烏克蘭、土克斯及開科斯群島、阿拉伯聯合大公國等國家地區。

依照各地區合作模式，第一區的國家地區可對應1GB漫遊上網數據流量，第二區的國家家地區則是對應500MB漫遊上網數據流量，而第三區則僅提供250GB漫遊上網數據流量，而若單次計算流量使用完畢，則可透過每5歐元方式重新補充。

不過，每次補充上網流量並不會延長原本SIM最長可使用14天的時間，因此相較之下比較適用於臨時上網需求，而跟Google Fi相比的話，似乎還是少了一點便利，但如果是臨時有上網使用需求的話，其實還算是方便。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》