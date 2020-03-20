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Facebook將啟用新型冠狀病毒資訊中心 透過社群減少疫情恐懼

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Google、微軟利用旗下技術資源協助民眾更了解新型冠狀病毒疫情，同時也在搜尋引擎等管道阻絕假新聞造成恐慌，Facebook稍早也宣布將於旗下服務啟用新型冠狀病毒資訊中心功能，讓使用者能透過置頂資訊了解目前疫情影響動態，同時也能快速找到相關學術機構提供資訊，或是由世界衛生組織、美國疾病管制與預防中心給予建議。

而針對在Facebook服務內傳播的假新聞，或是刻意搧動恐慌的不實資訊，Facebook也表示將會透過過濾機制進行阻擋，避免在疫情期間產生不必要的影響，除此之外也會持續透過事實查驗機制協助民眾確認流傳消息是否屬實。

另外，Facebook也會積極阻絕醫療等級口罩相關廣告，避免廠商惡意哄抬價格。

類似作法，亞馬遜日前已經開始杜絕以新型冠狀病毒名稱作為宣傳的商品上架，同時也避免業者上架商品發生價格哄抬情況，甚至也會限制強調對抗新型冠狀病毒，或是標榜新型冠狀病毒療效的商品出現。

Google母公司Alphabet與微軟方面則是藉由搜尋引擎技術打造新型冠狀病毒疫情資訊網站，讓民眾能方便透過網路方式確認疫情資訊，同時也能確認各地區政府機構處理方式，甚至也能引導有疑慮民眾就近前往可做檢測醫院確認是否染病，或是需要進一步協助等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新型冠狀病毒 疫情 假新聞 Facebook 新冠肺炎 Google

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