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VMWorld擴展電信雲產品組合，藉由網路虛擬化、自動化因應5G連網服務需求

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在VMWorld 2019期間宣布針對未來5G網路電信應用與邊緣運算需求打造自動化解決方案，稍早則宣布將以5G就緒型網路功能虛擬化平台作為接下來的電信雲戰略基礎，並且以旗下多項電信雲核心技術、邊緣運算和無線接取網路 (RAN)產品持續擴展電信雲產品組合。

此次說明中，VMware表示將與盧森堡Millicom、新加坡電信、義大利電信、瑞典特利亞電信、義大利電信巴西合作，同時也將推出電信雲核心、邊緣運算與無線接取網路服務，藉此擴展電信雲產品組合。

在此之前，全球地區已經累積超過100家電信業者與VMware SD-WAN by VeloCloud網路功能虛擬化平台合作，並且向全球8億名使用者提供電信服務，不僅應用在既有4G網路服務運作，更準備因應接下來即將大幅普及化的5G網路服務增加更多產品整合。

而先前以Project Maestro為稱的Telco Cloud Automation自動化解決方案，主要是針對電信雲管理與自動化運作需求打造的軟體解決方案，其中包含採用簡化、標準規範建構虛擬化網路，以及雲原生網路功能與服務，同時也能藉由多雲架構實現電信服務營運自動化，更能讓網路架構從OpenStack僅展為雲原生應用模式，並且針對核心網路、邊緣雲端，以及私有雲到公有雲之間的工作負載進行一致性管理。

另外，藉由原生整合VMware雲端技術與虛擬化架構管理，更能簡化通訊服務供應商協作管理流程，並且能實現營運一致性和輕易部署效益，同時也能讓基礎架構資源應用效益最大化，而藉由VMware Ready for NFV計畫，更可把合作夥伴網路功能虛擬化認證擴展至基礎架構及協作，藉此讓網路互通性提昇，讓服務部署更為容易。

目前Telco Cloud Automation自動化解決方案已經通過測試，並且與Affirmed Networks、Altistar、Altran、Avi Networks、Mavenir、Metaswitch，以及VeloCloud等服務提供虛擬化與雲原生網路功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 瑞典 5G 雲端

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