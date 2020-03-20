AMD公布更多Ryzen 4000系列APU 再增加多款H、U系列規格

今年在CES 2020期間揭曉Ryzen 4000系列APU之後，AMD稍早再宣布增加一款Ryzen 9 4900H APU，以及另一款Ryzen 9 4900HS APU，標榜能在效能與裝置輕薄之間取得平衡。

相比CES 2020期間揭曉針對輕薄筆電設計使用的Ryzen 7 4800U、Ryzen 7 4700U，以及高效能款式設計的Ryzen 7 4800H，此次宣布推出的Ryzen 9 4900H與Ryzen 9 4900HS兩款APU則是鎖定高效能表現需求。

其中，Ryzen 9 4900H APU採用8核心、16線程設計，基礎運作時脈為3.3GHz，最高則可達4.4GHz，並且搭載12MB快取記憶體，安全運作溫度則是在105度，TDP設計則是設置在45W，最高可達54W，另外則採用8核、運作時脈為1.75GHz的Radeon GPU。

而另外推出的Ryzen 9 4900HS APU，則與Ryzen 9 4900H APU採相同基礎設計，但基礎運作時脈為3.0GHz，最高可達4.3GHz，TDP設計則維持在35W，因此可視為低功耗、低運作時脈版本的Ryzen 9 4900H APU。

除此之外，AMD更針對高效能款式APU額外推出Ryzen 5 4600H APU，僅採用6核心、12線程設計，基礎運作時脈同樣為3.0GHz，最高則可達4.0GHz，TDP設計一樣設置在45W。

至於在U系列款式APU，則分別增加Ryzen 5 4600U、Ryzen 5 4500U與Ryzen 3 4300U三款低電壓設計規格，TDP設計僅為15W，核心數量最高為6核，最低為4核心。

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