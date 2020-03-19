智慧型手機如何消毒 蘋果、三星官網親授

新型冠狀病毒疫情擴散，許多人紛紛開始重視起居家清潔，也開始有人想要針對手機進行消毒。日前蘋果和三星兩大手機品牌，便紛紛在官網上刊登了智慧型手機消毒的確切步驟。

智慧型手機正確消毒的第一步，必須先確認所有的電源都已關閉，也將所有連接的線材和配件移除，才可以開始清潔。

消毒過程中應使用防水防塵的擦拭布（如拭鏡布等）清潔，不要使用毛巾、衛生紙做清潔動作。手機擦拭過程需注意力道，避免過度擦拭造成手機受損。

如果有必要使用殺菌用液清潔，蘋果建議使用70％的異丙醇溶液、或直接使用Clorox等殺菌紙巾，三星則建議除了異丙醇溶液外，也可以少量純水、濃度50-80ppm的雙氧水、或是乙醇酒精溶液進行擦拭。至於清潔劑、漂白水等任何清潔用產品則務必要避免使用。

清潔方式也同樣使用擦拭布沾上殺菌用液清潔，不可直接將溶液噴灑在手機上、或將手機泡在溶液中，這些動作會導致開口進水，損壞手機。

三星和蘋果也提醒民眾，以上消毒步驟僅適用於產品的金屬、陶瓷與玻璃表面，橡膠、塑膠、皮革或織物類的表面（如三星所生產的耳機、鍵盤、穿戴式設備等）則不建議用同樣的方式消毒。