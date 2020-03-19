聽新聞
test
0:00 / 0:00
Gogoro新設立數位金融公司 有意推出全新「GoPocket」服務？
依照經濟部商業司公佈資訊，顯示Gogoro已經在今年3月11日獲准設立名為「睿能數位金融股份有限公司」的全新公司行號，並且以「GoPocket Taiwan Limited」作為外文名稱，經營業務項目則包含其他顧問、資訊軟體服務、資料處理服務、電子資訊供應服務，以及包含第三方支付服務，另外也涵蓋機車批發，以及汽、機車零件配備批發與能源技術服務項目。
由於相比目前Gogoro設立公司採用「睿能數位服務股份有限公司」名稱所提供服務，「睿能數位金融股份有限公司」額外提供第三方支付服務，甚至從外文名稱「GoPocket」猜測，或許意味Gogoro將提供支付相關應用服務。
另外，「睿能數位服務股份有限公司」代表人同樣為Gogoro執行長陸學森，同時公司設立地點同樣位於桃園市龜山區頂湖路33號，資本總額與實收資本額均為新台幣1,00萬元。
目前還無法確認Gogoro設立新公司，預期會投入何種服務，但從近期GoShare準備有新品牌消息公佈情況來看，或許「GoPocket」某種程度會與GoShare服務有一定關連。當然，若以資源共用情況來看，「GoPocket」或許也會與現有Gogoro提供服務整合。
以現行台灣地區的Gogoro系列車款掛牌總數已經累積超過27.6萬部的情況，或許更意味Gogoro將透過「GoPocket」進一步整合車輛電池繳費，或是與GoShare服務有更深綁定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言