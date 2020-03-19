Gogoro新設立數位金融公司 有意推出全新「GoPocket」服務？

依照經濟部商業司公佈資訊，顯示Gogoro已經在今年3月11日獲准設立名為「睿能數位金融股份有限公司」的全新公司行號，並且以「GoPocket Taiwan Limited」作為外文名稱，經營業務項目則包含其他顧問、資訊軟體服務、資料處理服務、電子資訊供應服務，以及包含第三方支付服務，另外也涵蓋機車批發，以及汽、機車零件配備批發與能源技術服務項目。

由於相比目前Gogoro設立公司採用「睿能數位服務股份有限公司」名稱所提供服務，「睿能數位金融股份有限公司」額外提供第三方支付服務，甚至從外文名稱「GoPocket」猜測，或許意味Gogoro將提供支付相關應用服務。

另外，「睿能數位服務股份有限公司」代表人同樣為Gogoro執行長陸學森，同時公司設立地點同樣位於桃園市龜山區頂湖路33號，資本總額與實收資本額均為新台幣1,00萬元。

目前還無法確認Gogoro設立新公司，預期會投入何種服務，但從近期GoShare準備有新品牌消息公佈情況來看，或許「GoPocket」某種程度會與GoShare服務有一定關連。當然，若以資源共用情況來看，「GoPocket」或許也會與現有Gogoro提供服務整合。

以現行台灣地區的Gogoro系列車款掛牌總數已經累積超過27.6萬部的情況，或許更意味Gogoro將透過「GoPocket」進一步整合車輛電池繳費，或是與GoShare服務有更深綁定。

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