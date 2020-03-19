Intel以768組Loihi處理器打造「Pohoiki Springs」 模擬等同小型哺乳類動物大腦規模

去年7月以64組Loihi處理器建構代號「Pohoiki Beach」設計系統，藉此打造可模仿人腦運作的800萬組類神經元之後，Intel稍早宣布透過768組Loihi處理器構成代號「Pohoiki Springs」的全新設計系統，將可對應1億組類神經元運算能力。

而「Pohoiki Springs」設計系統將可放置在等同5台標準伺服器大小的機殼內，並且預計透過雲端協同運作方式向Intel神經形態研究社群 (INRC,Intel Neuromorphic Research Community)成員使用，藉此擴展其神經形態研究工作，並且用於解決更龐大、更複雜的問題。

依照Intel神經形態運算實驗室總監Mike Davies說明，「Pohoiki Springs」設計系統將使Loihi處理器運算能力可擴展至750倍以上規模，並且能以低於500W電功耗與更小佔用空間形式運作，對於加速更大規模運算將能帶來更明顯效益。

Loihi處理器相比一般處理器可提昇1000倍運算效能，並且在運算效率表現提昇1萬倍，將可應用在模擬大腦神經元運作的稀疏編碼 (sparse coding)、圖像搜尋，以及各類條件限制運算應用。

在此次推出的「Pohoiki Springs」設計系統中，Intel預期將能藉由模擬等同小型哺乳類動物大腦規模，對應更大、更複雜的類神經運算型態工作負載使用需求，同時也預期能藉由可擴展特定對應未來更大運算規模，並且確保資料運算處理彈性。

不過，Intel也強調包含「Pohoiki Springs」在內設計系統仍處於研發階段，同時並非為了取代傳統運算系統設計，而是針對研究人員提供可用於開發、描述全新類神經演算法，並且應用在即時運算、判斷各類數據比對分析，或是學習使用。

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