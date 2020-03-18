疫情持續擴大…蘋果部分直營門市重新開放時間另行通知

基於新型冠狀病毒疫情持續在美國、歐洲境內擴散，原定僅將旗下位於大中華地區之外直營門市Apple Store暫時關閉至3月27日的計畫，目前則是在美國等官網首頁以橫幅資訊聲明，表示重新開放門市時間將另行公告。

不過，部分同樣公告將關閉Apple Store直到3月27日的地區官網並未有相同聲明，或許代表蘋果計畫視情況調整重新開放直營門市時間，特定未受疫情嚴重影響地區有可能會在3月27日恢復開放，但諸如目前疫情逐漸升溫的美國地區，以及確定趨於嚴重的義大利地區，現階段有可能變成暫時無限期關閉。

而依照蘋果先前說明，目前中國境內地區疫情已經有所控制，因此已經重新開放境內42間直營門市，而台灣地區目前也較不受疫情影響，因此在台北地區兩家直營門市依然維持開放。

在直營門市暫時關閉情況下，蘋果強調依然會透過線上通路提供商品購買、技術支援與商品退換等服務。

另外，因應新型冠狀病毒疫情影響，蘋果目前也開始建議位於紐約、舊金山等地區的員工盡可能在家工作，盡量避免出門，但也未因此關閉辦公室設施，員工依然可視情況決定是否需要進辦公室工作。

除了蘋果決定關閉直營門市，美國境內不少零售通路也因應病毒疫情影響而決定關閉，包含T-Mobile、Abercrombie & Fitch、Calvin Klein、Fossil、Hollister、J.Crew、Lululemon、Levi Strauss、 New Balance、Nike、Under Armour、Uniqlo、Vans在內品牌也均暫時關閉美國境內門市，而原本提供眾人租賃使用的共享滑板服務也都暫時停止使用，避免造成更大疫情擴散。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》