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藍牙技術聯盟進一步解釋LE Audio 可視為標準藍牙升級規格

聯合新聞網 / 楊又肇

針對今年初對外揭曉的LE Audio標準，藍牙技術聯盟市場副總裁Ken Kolderup在稍早訪談中再次介紹此項標準細節，同時也強調此項標準實際是基於原本藍牙技術，因此標準藍牙技術可以實現功能，基本上在LE Audio標準設計也能做到，更額外加入支援能以更低功耗傳輸高品質音訊的全新LC3編解碼技術，並且納入無上限設計的音訊共享功能，以及針對聽障者使用藍牙助聽器加入更好支援性。

依照Ken Kolderup說明，LE Audio基本上就是基於標準藍牙技術延伸打造，因此本身也具備標準藍牙所有功能，同時也允許使用額外客製化編碼技術，例如Sony提出的LDAC，或是後來由Qualcomm收購的CSR所提出aptX，以及藍牙技術常見傳輸編碼AAC與SBC等。

而LE Audio標準設計緣由，實際上是源自市面常見的助聽器使用需求，此類產品多半還是採用既有技術打造，因此希望能藉由新技術導入提昇其使用體驗，因此在與歐洲助聽儀器製造協會EHIMA合作中，便將LE Audio標準應用在以藍牙連接的助聽器產品，不僅能大幅縮減助聽器體積設計，更能有效延長助聽器電池續航表現，並且讓助聽器收訊音質提昇，讓聽障者能以更輕便方式聆聽周遭聲音，甚至清楚聽見他人說話聲音。

在LE Audio另一個設計特點，則是允許真無線耳機以左右聲道獨立配對連接，藉此提供更穩定音訊傳輸效果，另外也能透過廣播模式功能，讓智慧型手機可將音訊同時傳遞至多組耳機接收聆聽，除了能讓單一手機同時對應多組耳機單向傳輸音訊，同時也能應用在公共廣播系統，例如讓會議現場的與會者同時透過耳機接收音訊內容，或是應用在多資訊內容同時監聽，以及同步口譯等場景。

不過，由於廣播模式僅對應單向音訊傳輸，若是使用者同時需要透過藍牙耳機麥克風傳遞聲音的話，就必須回歸使用標準藍牙連接模式，也就是最多僅限兩組耳機同時與裝置端進行雙向連接，但這部份主要還是看廠商產品設計，假如產品本身可同時開啟雙向通訊，並且全面支援LE Audio，依然可以做到多組耳機雙向連接使用效果。

另外，雖然藍牙技術聯盟標榜LE Audio標準可讓裝置在廣播模式下與無數量上限的耳機進行單向音訊傳輸，但主要也會考量裝置端電力等影響所能對應涵蓋連接數量，並非完全可實現無上限限制。

由於LE Audio本身基於標準藍牙技術打造，並且加上額外功能設計，基本上可視為標準藍牙技術升級規格，未來是否會以LE Audio完全取代標準藍牙技術，Ken Kolderup表示現階段應該還是會處於兩者並行情況，主要還是會看市場實際使用需求，因此現階段會依照廠商產品設計需求提供兩種標準設計，讓廠商有更大彈性選擇，而兩種標準設計也不會有強制使用規範，但是在LE Audio一定會採用全新LC3編解碼技術。

同時在LE Audio設計標準開始推行之後，藍牙技術聯盟也預期將能進一步推動真無線藍牙耳機產品市場發展，另一方面也認為將可帶動以藍牙連接的智慧喇叭，或是以藍牙連接運作的無線喇叭市場成長。

LE Audio目前仍處於剛對外公佈階段，具體細節則要等到今年上半年期間對外公佈，實際應用此項標準設計的市售產品則預計會在2021年陸續推出，而藍牙技術聯盟預期首波將會大量應用在新款真無線藍牙耳機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

藍芽

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