疫情貼文遭判垃圾內容 臉書：系統失常已恢復

社群平台臉書（Facebook）傳出有關新冠肺炎疫情的新聞報導被標記為垃圾內容且被移除，臉書主管今天表示，出錯原因是自動化系統失常，臉書已恢復所有受影響的貼文。

國外科技網站The Verge報導，推特（Twitter）上有許多用戶發現，臉書開始把一些有關新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情的資訊和文章標記為垃圾內容，並且移除這些貼文。

對此，臉書產品管理副總裁羅森（Guy Rosen）今天在推特上說明，臉書已恢復所有被錯誤移除的貼文，不只包括與新冠肺炎有關的內容，而是所有主題的受影響貼文都已恢復。

羅森表示，這次事件是因為負責移除有關謾罵網站連結的自動化系統出錯，導致許多其他貼文被錯誤移除。

根據路透社17日報導，臉書、YouTube、推特等社群平台巨擘已警告，由於實施遠距辦公及仰賴自動化工具找出有問題的內容，未來可能有更多影片和文章被錯誤移除。臉書甚至坦承，更仰賴自動化工具找出違反規定的內容，可能導致發生更多錯誤。