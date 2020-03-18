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疫情貼文遭判垃圾內容 臉書：系統失常已恢復

中央社 / 台北18日電
社群平台臉書傳出有關新冠肺炎疫情的新聞報導被標記為垃圾內容且被移除，臉書主管表示是自動化系統失常。 美聯社
社群平台臉書傳出有關新冠肺炎疫情的新聞報導被標記為垃圾內容且被移除，臉書主管表示是自動化系統失常。 美聯社

社群平台臉書（Facebook）傳出有關新冠肺炎疫情的新聞報導被標記為垃圾內容且被移除，臉書主管今天表示，出錯原因是自動化系統失常，臉書已恢復所有受影響的貼文。

國外科技網站The Verge報導，推特（Twitter）上有許多用戶發現，臉書開始把一些有關新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情的資訊和文章標記為垃圾內容，並且移除這些貼文。

對此，臉書產品管理副總裁羅森（Guy Rosen）今天在推特上說明，臉書已恢復所有被錯誤移除的貼文，不只包括與新冠肺炎有關的內容，而是所有主題的受影響貼文都已恢復。

羅森表示，這次事件是因為負責移除有關謾罵網站連結的自動化系統出錯，導致許多其他貼文被錯誤移除。

根據路透社17日報導，臉書、YouTube、推特等社群平台巨擘已警告，由於實施遠距辦公及仰賴自動化工具找出有問題的內容，未來可能有更多影片和文章被錯誤移除。臉書甚至坦承，更仰賴自動化工具找出違反規定的內容，可能導致發生更多錯誤。

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