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Facebook曾收購的AR臉部濾鏡程式MSQRD 將於4月中旬結束營運
Facebook在2016年收購的臉部濾鏡應用程式MSQRD，稍早證實將在4月13日終止服務，同時也會將app從蘋果App Store與Google Play Store服務下架。
實際上，Facebook當時收購MSQRD時，便承諾維持其品牌獨立運作，但同時也將旗下技術整合在Facebook、Instagram服務內，讓使用者能藉由擴增實境形式使用各類臉部貼圖特效。
而從2016年底之後，MSQRD便一直未作版本上的更新，同時市場也陸續出現不少同性質應用服務，使得MSQRD在市場上的競爭處於弱勢，或許成為加速MSQRD退離市場的原因。
目前包含Facebook、Instagram、Snapchat等線上社群服務都已經整合各類臉部貼圖特效功能，實際上需要MSQRD的情況也不多，因此也讓此款app加速退離市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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