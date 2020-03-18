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博通狀告Netflix侵權！指其服務影響其機上盒業務發展

聯合新聞網 / 楊又肇

博通稍早向Netflix提出專利侵權訴訟，指稱Netflix侵害旗下總計8項與影片內容播放，以及數據傳輸相關技術專利，甚至進一步指控Netflix侵權行為造成市場對於博通旗下晶片需求下降。

依照博通說明，在2019年期間就已經告知Netflix涉及侵權，但Netflix並未針對博通告知內容做出回應與調整，因此在別無選擇之下向Netflix提告，藉此保護其知識財產權與技術研發投資成果。

除了指控Netflix侵害其技術專利，博通更指稱Netflix藉由侵害其技術專利打造服務，造成更多人取消訂閱搭配機上盒使用的有線電視內容服務，轉向觀看網路隨選影片內容，導致博通旗下機上盒晶片業務大幅受到影響。

而Netflix方面則未對博通指控及批評做回應。

向Netflix提出指控之餘，博通也曾在2017年向LG、Visio在內智慧電視產品製造業者，以及包含聯發科、船井電機、晨星半導體、Sigma Designs在內半導體廠商提告，認為這些業者製造產品影響博通持有技術專利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 半導體 Netflix

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