E3 2020取消後…德國科隆電玩展Gamescom 2020仍如期舉辦

在美國娛樂軟體協會宣布因為新型冠壯病毒取消今年度的E3 2020活動後，預計在今年8月底於德國科隆舉辦的Gamescom 2020卻準備維持原訂計畫舉辦。

依照主辦單位Koelnmesse稍早對外聲明，表示將依照原訂計畫於8月25日舉辦Gamescom 2020活動。雖然目前德國科隆地方政府公告，將在4月10日以前禁止人數超過1000人規模集會活動，但Koelnmesse認為活動時間是在8年下旬，並不受現時法令影響。

不過，Koelnmesse也強調將會持續關注目前疫情發展狀況，同時也說明將會重視參展廠商與參與人員健康，因此會依照政府單位建議，並且持續對疫情作評估。

由於目前新型冠壯病毒疫情持續在歐洲各國擴散，目前包含法國、瑞士、丹麥、奧地利、盧森堡、義大利在內國家都已經進行嚴格管制，同時也開始限制旅客進出，部分娛樂設施也被要求關閉，直到4月19日之後。

就原本計畫按照原本預定時間舉辦的E3 2020活動，最終還是考量疫情持續擴大而決定取消，接下來Gamescom 2020是否也會調整展會活動，或許就要看接下來的疫情發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》