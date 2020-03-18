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Intel攜手康乃爾大學 讓Loihi處理器仿照人腦識別有害化學物質氣體
2017年推出具備自我學習能力的Loihi處理器，甚至藉由串接64組Loihi處理器，構成800萬組類神經元模仿人腦運作模式，並且以代號Pohoiki Beach為稱的設計版本，Intel稍早更與美國康乃爾大學合作，透過Loihi處理器運算特性，協助識別氣味中多種有害化學物質。
依照說明，在Loihi處理器具備自我學習能的運算特性之下，將可逐一學習各種化學物質氣味特徵，同時不會影響原先已經學習結果，相比傳統人工智慧學習識別模式，將可呈現更精準的識別正確率。
而Intel工程團隊更是藉由模仿人腦記憶模式，讓Loihi處理器運作模式驅動的學習系統，可以更精準記憶原先學習內容，甚至能藉由交叉學習方式在更短時間內達成預期識別效果。相比Loihi處理器運算模式，一般深度學習系統則必須花費超過3000倍的資料訓練量，才能達成相同學習成果。
透過仿照人腦對於嗅覺反應方式，Intel工程團隊仿照一般大腦對於72種已知化學物質氣味感受活動方式，以及對不同化學物質氣味的反應狀態構成資料庫，藉此能辨識出10種有害化學物質氣味，即便在明顯阻隔之下，依然可以快速學習、識別各類有害化學物質氣味。
未來藉由此類技術應用，將可協助醫療疾病診斷，或是在災害現場確認是否有危險氣體，甚至也能作為之如一氧化碳等有害物質警報系統使用，而未來預期更可作為更多元的人工智慧識別技術整合應用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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