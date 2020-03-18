NVIDIA延後公佈GTC 2020消息？線上直播內容仍如期提供

在上週臨時宣布取消GTC 2020線上直播內容，並且將原本計畫公佈內容直接透過新聞稿形式呈現之後，NVIDIA稍早再度由執行長黃仁勳發出聲明，表示將會暫停更新GTC 2020相關新聞消息，但強調依然會維持原訂計畫，藉由線上直播方式提供研討內容。

依照黃仁勳說明，基於目前新型冠壯病毒疫情持續擴大，希望能讓NVIDIA員工、合作夥伴、媒體、分析師，以及NVIDIA客戶能在目前疫情期間稍作緩歇，並且能多一些時間陪伴家人、朋友等。

同時，黃仁勳也說明目前NVIDIA旗下員工將因應政策調整為在家工作，而部分在NVIDIA辦公園區工作，並且採時薪聘僱的工作人員，雖然因為疫情影響而無法執行工作，依然會以全薪支付，避免因為目前疫情影響其工作領薪機會。

目前NVIDIA尚未說明原本計畫在GTC 2020期間揭曉消息將延後至何時公佈，但或許也會造成部分GPU應用產品可能因此延後推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》